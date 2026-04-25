Mi következik, miután véget érnek a Tisza mézeshetei? Ezek a lehetséges forgatókönyvek

A Tisza Párt szavazótábora túl heterogén összetételű, az összetartó ereje mindössze az elégedetlenségben és a változás iránti vágyban ragadható meg – mutatott rá a Magyar Nemzetnek Zila János.

Régi baloldalra épül a Tisza Párt

A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza Párt magját az a tábor képezi, amelyik mindig is a magyar jobboldal ellen szavazott és a korábbi baloldali pártoktól került át a Tisza Párthoz.

Minél jobban távolodunk ettől a magtól, annál könnyebben választható le a többi réteg, amelyek elsősorban a változás vágya miatt szavaztak a Tiszára. Ők morzsolódhatnak le a leghamarabb – magyarázta Zila, aki ugyanakkor hozzátette, hogy összetartó erőt jelent a Tisza Párton belül a jobboldal ellen irányuló negatív érzelem.

Szerinte az ideológiai kérdések mellett pedig hamar megjelenhetnek gazdasági konfliktusok is – hangsúlyozta, hozzátéve: ha a kormány lépései közvetlenül érintik az emberek pénztárcáját, az gyorsan feszültséget szülhet.

Zila János az Alapjogokért Központ elemzője szerint a Tisza Párt heterogén összetételű, ami veszélyeket rejt magában

Adózás jelentheti a törést

A Magyar Nemzet megkereste Nagy Attila Tibort is a téma kapcsán. A politikai elemző szintén úgy vélekedett, hogy a leendő kormánypárt szavazótábora valóban heterogén, és ez nem véletlen: Magyar Péterék azért nem vállaltak fel nyíltan semmilyen ideológiát, hogy minél több mindenki azt láthasson bele a Tiszába, amit akar.

Szerinte is vannak azonban lehetséges törésvonalak a leendő kormánypárt szavazótáborán, és az egyik legnagyobb törést az adózás kérdése okozhatja.

Nagy szerint komoly kihívás lesz ekkora szavazótábort összetartani, vélhetően még Magyar Péter sincs igazán tisztában azzal, hogy ki milyen elveket vall a 141 tagú frakcióban, hiszen a nagy részük kezdő.

Nagy Attila Tibor szerint az egyik legnagyobb törést az adózás kérdése okozhatja a Tisza Párton belül. Forrás: Facebook

Az elemző ugyanakkor leszögezte, a Tiszának nagyon kedvező helyzetet teremtett az, hogy a Fidesz padlón van, és néhány hónapig még nem fog talpra állni, hiszen a leköszönő nagyobbik kormánypárt nyilvánosan elmondta: legalább nyár végéig eltarthat, amíg végbemegy az átalakulás.