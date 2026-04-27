Utasításra váró tiszás újoncok töltik ki a parlamenti padsorokat

Magyar Péter frakciójának jelentős része az Országgyűlésben leginkább végrehajtó, „gombnyomogató” szerepet tölt majd be, a valódi döntések a szűk pártvezetésben születnek meg – értékelt ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Magyar Nemzetnek. A Századvég tudományos igazgatója felhívta a figyelmet arra, a gyakorlatban egy nagyrészt első ciklusos frakcióban a pártvezetés kontrollja szinte mindig erősebb.

A Tisza esetében ennek már a kampány alatt is látszott a jele, ugyanis a jelöltek nem nyilatkoztak önállóan, a politikai álláspontokat szinte kizárólag Magyar Péter képviselte

– emlékeztetett az alkotmányjogász.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a Tisza Párt kétharmados győzelmet aratott, Magyar Péterék frakciója 141, a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett, a régi baloldal pedig kiszorult a parlamentből. Mivel Magyar Péter utóbbiakkal nem volt hajlandó összefogni,

a Tisza-frakció jelentős részét olyan képviselők teszik majd ki, akiknek nincs releváns politikai tapasztalatuk.

Volt már hasonló helyzet a történelemben

Ifj. Lomnici Zoltán emlékeztetett, hogy a helyzet nem példa nélküli: Franciaországban Emmanuel Macron 2017-es győzelme után nagyon hasonló állapot alakult ki. – A nemzetgyűlésben a képviselők mintegy háromnegyede első ciklusos volt, vagyis a parlament döntő része politikailag tapasztalatlan szereplőkből állt. Ez kezdetben a megújulás ígéretét hordozta, de

gyorsan kiderült, hogy a politikai rutin hiánya komoly kockázat.

Már négy hónappal a választási győzelem után Macron elégedetlenségi mutatója 57 százalékra emelkedett, ami 1995 óta a legrosszabb indulás volt egy francia elnöknél – emlékeztetett. Szerinte ez jól mutatja, hogy az újonctöbbség önmagában nem jelent stabil kormányzást.

Egy ilyen bizonytalan nemzetközi helyzetben (háborús, gazdaság válságok közepette) különösen veszélyes, ha a törvényhozás súlypontja politikai zöldfülűekre esik, mert ilyenkor nem a szakmai tapasztalat, hanem a pártvezető személyes befolyása válik meghatározóvá

– mutatott rá.

A Tisza Párt képviselőinek tapasztalatlansága nehezítheti a parlamenti munkát

A kormánypárti képviselők tapasztalatlansága azonban a bizottságok működésére és a törvényalkotás minőségére is hatással van: az alkotmányjogász szerint gyengíti az önálló szakmai vitát, a módosító indítványok valódi szerepét, és növeli a hibás vagy átgondolatlan jogszabályok kockázatát.

Emiatt a parlamenti munka inkább lassulhat, mert a kezdő képviselőknek több háttértámogatásra, jogtechnikai segítségre és politikai iránymutatásra van szükségük, miközben a bizottsági munka is nehezebben válik valódi szakmai kontrollá.

A múlt héten jelentette be Magyar Péter azt is, miszerint a Tisza Párt alelnökét, Forsthoffer Ágnest jelölte az Országgyűlés következő elnökének. Rámutatott, a tapasztalat hiánya itt is komoly kockázatot jelent: egy rutintalan házelnök könnyen a pártvezetés politikai végrehajtójává válhat. – Ilyenkor nem az intézményi egyensúly, hanem a szűk pártérdek érvényesül, ami gyengíti az Országgyűlés önállóságát és a parlamenti kontrollt – hangsúlyozta ifj. Lomnici Zoltán.