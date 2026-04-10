Magyar Péter gyulai jelöltje az adóemelést sürgette, majd vérig sértette a vidéki embereket – videó

A Tisza Párt Békés megyei jelöltje durva és sértő kijelentésekkel hívta fel magára a figyelmet. Ráki Zsolt egyértelműen kiállt a párt tervezett adóemelése mellett, miközben felháborító jelzőkkel illette a vidéki lakosságot – számolt be az Ellenpont.

Adóemelést sürget a Tisza Párt jelöltje

Amikor a közmédia szembesítette a Tisza Párt kiszivárgott háromkulcsos adótervével – amely a 15 százalékos szja helyett 22, illetve 33 százalékos kulcsot vezetne be –, Ráki Zsolt csak annyit válaszolt: „meglátjuk”. Ez a válasz jól mutatja, hogy a párt kész lenne jelentős adóemeléssel sújtani az átlag- és középkeresőket.

Még súlyosabb azonban, ahogy a jelölt a saját választóiról nyilatkozik. Ráki Zsolt a dénesmajoriakat és a gyulai térség lakóit egyenesen „alkoholistáknak” nevezte, akik szerinte

a rossz biciklijükön el tudnak jutni trágyázni a rossz úton is.”

Saját szimpatizánsait is annyira lenézi, hogy az aláírásgyűjtést sem vállalta személyesen, inkább egy tévét küldött Gyulára, hogy azon keresztül tolmácsolja gondolatait, és ne kelljen érintkeznie az általa alkoholista csőcseléknek tartott emberekkel.