Ettől dőlhet be Európa? Fontos dolog látott napvilágot – Magyarország is érintett

Merz megszólalt: „Beláthatatlan következmények jöhetnek"

Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tisza Párt

Független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tisza Párt miniszterjelöltje. Gajdos László elmondása szerint új intézmény célja, hogy szakmai alapon, politikai befolyástól mentesen ellenőrizze a nagy ipari szennyezőket.
Új, független környezetvédelmi hatóság létrehozását helyezte kilátásba a Tisza Párt az Élő Környezet Minisztériumának felállításával összefüggésben. Gajdos László miniszterjelölt közlése szerint az intézmény elsődleges feladata a nagy szennyező ipari szereplők folyamatos és következetes ellenőrzése lesz, szigorúan szakmai szempontok alapján.

A Tisza Párt Gajdos Lászlót jelölte az Élő Környezet Minisztériumának élére (Forrás: Mediaworks)

Szakmai alapon működő ellenőrzés

A bejelentés szerint az új hatóság nem politikai utasításokat követ majd, hanem a jogszabályok betartását garantálja, miközben a beruházások biztonságos működését is felügyeli.

A célunk egyértelmű: sérthetetlen védelmi rendszert építünk környezetünk és jövőnk érdekében. A Tisza-kormány munkájának középpontjában a magyar emberek egészsége és biztonsága áll”

 – fogalmazott Gajdos László. A tervek szerint a civilszervezetek és az állampolgárok véleménye is nagyobb szerepet kap majd a környezetvédelmi döntésekben, ezzel erősítve az átláthatóságot és a társadalmi kontrollt az ipari tevékenységek felett.

