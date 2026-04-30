Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tisza Párt

Új, független környezetvédelmi hatóság létrehozását helyezte kilátásba a Tisza Párt az Élő Környezet Minisztériumának felállításával összefüggésben. Gajdos László miniszterjelölt közlése szerint az intézmény elsődleges feladata a nagy szennyező ipari szereplők folyamatos és következetes ellenőrzése lesz, szigorúan szakmai szempontok alapján.
Szakmai alapon működő ellenőrzés
A bejelentés szerint az új hatóság nem politikai utasításokat követ majd, hanem a jogszabályok betartását garantálja, miközben a beruházások biztonságos működését is felügyeli.
A célunk egyértelmű: sérthetetlen védelmi rendszert építünk környezetünk és jövőnk érdekében. A Tisza-kormány munkájának középpontjában a magyar emberek egészsége és biztonsága áll”
– fogalmazott Gajdos László. A tervek szerint a civilszervezetek és az állampolgárok véleménye is nagyobb szerepet kap majd a környezetvédelmi döntésekben, ezzel erősítve az átláthatóságot és a társadalmi kontrollt az ipari tevékenységek felett.