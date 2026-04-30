Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tisza Párt

Új, független környezetvédelmi hatóság létrehozását helyezte kilátásba a Tisza Párt az Élő Környezet Minisztériumának felállításával összefüggésben. Gajdos László miniszterjelölt közlése szerint az intézmény elsődleges feladata a nagy szennyező ipari szereplők folyamatos és következetes ellenőrzése lesz, szigorúan szakmai szempontok alapján.

A Tisza Párt Gajdos Lászlót jelölte az Élő Környezet Minisztériumának élére (Forrás: Mediaworks)

Szakmai alapon működő ellenőrzés

A bejelentés szerint az új hatóság nem politikai utasításokat követ majd, hanem a jogszabályok betartását garantálja, miközben a beruházások biztonságos működését is felügyeli.