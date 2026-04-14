Fenyegetések, bosszú, brüsszeli számla: így kezdett Magyar Péter a választások után

Ezeket az ígéreteket kérheti számon Magyar Péteren

Mindent is megígért Magyar Péter. A Tisza Párt választási győzelme után minden lehetősége megvan ezek végrehajtására, ezért az Ellenpont egy cikksorozatot indított, amelyben részletesen bemutatják a legjelentősebb ígéreteket, melynek végrehajtását vállalták.
Miután tavaly ősszel az Index nyilvánosságra hozta a Tisza Párt úgynevezett gazdasági konvergencia programját, amelyekben számtalan megszorítás és az Orbán-kormány lényeges vívmányainak visszavonása szerepelt, Magyar Péterék azt mondták, hogy az a program nem valódi – írta az Ellenpont kedden.

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter azt ígérte, a védett benzinárat 480 forintra csökkenti
A lap megjegyzi, hónapokkal később kiadtak egy programot, amelyben viszont rengeteg ígéretet tettek. Gyakorlatilag azt állították, hogy

mindent megtartanak, amit a Fidesz bevezetett, és ezen felül még új jóléti intézkedéseket is bevezetnek. ráadásul Magyar Péter későbbi nyilatkozataiban újabb ígéreteket tett.

A Tisza Párt választási győzelme után minden lehetősége megvan ezek végrehajtására, teszik hozzá, ezért egy cikksorozatot indítanak, amelyben részletesen bemutatják a legjelentősebb ígéreteit, melynek végrehajtását vállalták, tehát számon is kérhetik rajtuk a magyar választók:

A Tisza Párt leglényegesebb ígéretei

Magyar Péter azt ígérte, hogy

  • egyáltalán nem emel majd adót (az egymilliárd forint feletti vagyonokra bevezetett vagyonadón kívül),
  • a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadót a mediánbér alatt kereső mintegy 2,2 millió munkavállaló számára 9 százalékra csökkenti adójóváírás formájában,
  • visszaállítja a KATA adózási formát,
  • gyógyszerek áfáját 0 százalékra csökkentené, az egészséges élelmiszerekét és a tűzifáét 5 százalékra,
  • radikális általános ÁFA-csökkentés lesz,
  • a védett benzinárat 480 forintra csökkenti,
  • válás esetén nem kell majd visszafizetni a CSOK-ot,
  • az egészségügyi költségvetést évi 500 milliárd forinttal növeli,
  • a kórházi várólistákat másfél év alatt hat hónapra rövidítenék,
  • nyugdíjemelés lesz.

A lap további 11 ígéretet is bemutat, amelyet az Ellenpont oldalán olvashatnak.

 

