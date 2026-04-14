Ezeket az ígéreteket kérheti számon Magyar Péteren

Miután tavaly ősszel az Index nyilvánosságra hozta a Tisza Párt úgynevezett gazdasági konvergencia programját, amelyekben számtalan megszorítás és az Orbán-kormány lényeges vívmányainak visszavonása szerepelt, Magyar Péterék azt mondták, hogy az a program nem valódi – írta az Ellenpont kedden.
A lap megjegyzi, hónapokkal később kiadtak egy programot, amelyben viszont rengeteg ígéretet tettek. Gyakorlatilag azt állították, hogy
mindent megtartanak, amit a Fidesz bevezetett, és ezen felül még új jóléti intézkedéseket is bevezetnek. ráadásul Magyar Péter későbbi nyilatkozataiban újabb ígéreteket tett.
A Tisza Párt választási győzelme után minden lehetősége megvan ezek végrehajtására, teszik hozzá, ezért egy cikksorozatot indítanak, amelyben részletesen bemutatják a legjelentősebb ígéreteit, melynek végrehajtását vállalták, tehát számon is kérhetik rajtuk a magyar választók:
A Tisza Párt leglényegesebb ígéretei
Magyar Péter azt ígérte, hogy
- egyáltalán nem emel majd adót (az egymilliárd forint feletti vagyonokra bevezetett vagyonadón kívül),
- a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadót a mediánbér alatt kereső mintegy 2,2 millió munkavállaló számára 9 százalékra csökkenti adójóváírás formájában,
- visszaállítja a KATA adózási formát,
- gyógyszerek áfáját 0 százalékra csökkentené, az egészséges élelmiszerekét és a tűzifáét 5 százalékra,
- radikális általános ÁFA-csökkentés lesz,
- a védett benzinárat 480 forintra csökkenti,
- válás esetén nem kell majd visszafizetni a CSOK-ot,
- az egészségügyi költségvetést évi 500 milliárd forinttal növeli,
- a kórházi várólistákat másfél év alatt hat hónapra rövidítenék,
- nyugdíjemelés lesz.
A lap további 11 ígéretet is bemutat, amelyet az Ellenpont oldalán olvashatnak.