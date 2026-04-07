Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

J. D. Vance: Orbán Viktor a legfontosabb vezető Európában

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Választás 2026

Jól látható kommunista módszerek a Tisza Párt választási kampányában

20 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az egykori kommunista agitátor, Saul Alinsky módszerei mind a mai napig élnek a progresszív, globális baloldali mozgalmakban, és Magyarország esetében is egyértelműen láthatóak a Soros-hálózat által finanszírozott entitások, így a dollármédia (pl. Magyar Hang, Telex, 444.hu) és a Tisza Párt működésében – olvasható a Tűzfalcsoport összeállításában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Választás 2026, Tisza Párt, Magyar Péter, Tűzfalcsoport

Saul Alinsky (1909–1972) egykori amerikai radikális közösségszervező az általa megalkotott Rules for Radicals (A radikálisok szabályai) című 1971-es kézikönyv, valamint az abban foglalt 12 pont a hagyományos erkölcsi normákat figyelmen kívül hagyó, az erőszaktól sem visszariadó hatalomátvételt tűzte ki célul.

Magyar Péter és a Tisza Párt Alinsky-receptje nem épít, hanem rombol Forrás: Youtube képernyőfotó

Magyar Péter ezekben a destabilizáló eszközökben látja a politikai túlélésének a zálogát. A Tűzfalcsoport erről közölt egy összefoglaló anyagot, Alinsky 12 pontja mentén, konkrét, 2024–2026 közötti példákkal illusztrálja ezt a romboló tevékenységet, kiegészítve a legfrissebb eseményekkel (2025-ös újságírófenyegetések, 2026-os kampánybotrányok).

Sose kerülj kívül az embereid tapasztalati körén. Csak zavarodottságot, félelmet és meghátrálást fog eredményezni.”

Magyar Péter az Alinsky-féle radikális vezetőnek megfelelően cselekszik, amikor a hétköznapi emberek félelmeire és tapasztalataira épít. A Tisza Párt elnökének közéleti tevékenysége középpontjában az állami ágazatok szisztematikus lejáratása áll.

Az a jó taktika, amit élveznek az embereid. Unszolás nélkül is tenni fogják. El fogják végezni a feladatukat, és még jobbakat is fognak javasolni.”

Magyar Péter politikája kizárólag forradalmi hevületű, érzelmi narratívákra épül, kihasználva az egykori baloldali szavazók csalódottságát.

Az a taktika, amit túl hosszan alkalmazol, teherré válik. Sose válj unalmassá. […] Tartsd fenn a nyomást. Ne engedd fel. Folyamatosan próbálj ki új dolgokat, hogy bizonytalanságban tartsd az ellenfelet. […] Támadj, támadj, támadj minden irányból.”

A káoszkeltés Magyar Péternél mindennek az alapja. Folyamatosan új, gyakran valótlan ügyeket generál a kormány hátráltatására. Példák:

  • 2024.  december: a Magyar Hang és Magyar Péter közösen terjesztette a Bassár el-Aszad szír diktátor budapesti érkezéséről szóló fake news-t, amelyet később a lap is elismert álhírnek, de a Tisza-elnök nem kért bocsánatot.
  • 2025–2026-os kampányban újabb ágazati lejárató akciók (pl. „86 kórház segítése” álcájával), miközben a dollármédia folyamatosan új „botrányokat” gyárt.

A nevetségessé tevés az ember leghatásosabb fegyvere. […] Embereket támadj, ne intézményeket, mert az emberek sérülékenyebbek, mint az intézmények.”

Magyar Péter nem az államot, hanem Orbán Viktor miniszterelnököt, a minisztereket és a nemzeti oldal képviselőit támadja személyesen, az emberi méltóságot sértve.

A fenyegetés gyakran rémisztőbb, mint maga a dolog. […]”

Magyar Péter 2024-ben az Újfehértói demonstráción a rendőrséget fenyegette: „ha ezt folytatják, 2024. június 9-én nem leszünk annyira békések Budapesten”. Hasonló fenyegetések az MTVA ellen: a 2024. októberi tüntetés előtt támogatói „fejszével vagy más szerszámokkal” érkezésre buzdítottak. 2025-ben többször fenyegette meg, embereivel dobatott ki riportereket, és baloldali véleményvezéreket sem kímélt.

Kényszerítsd az ellenséget, hogy a saját szabályai szerint járjon el.”

Magyar Péter 2024 szeptemberében közérdekű adatigényléssel kérte a kormánytagok, országgyűlési képviselők és családtagjaik szenzitív egészségügyi adatait a Honvédkórháztól – tisztán bosszúból és destabilizálás céljából.

Ha egy negatívumot elég keményen nyomsz, végül pozitívvá fog válni. […] A közvélemény a gyengébb féllel szimpatizál.”

Magyar Péter és a dollármédia sorozatos botrányait „kormánypropaganda kreálmányaként” állítják be. Így áldozatként tünteti fel saját magát.

Végül az egyetlen Alinsky-szabály, amelyet Magyar Péter nem alkalmaz: 

A sikeres támadás ára a konstruktív alternatíva. […] Mindenképp rendelkezniük kell egy kompromisszumos megoldással.”

Még Alinsky is elismerte, hogy a hatalomátvételhez programra van szükség. Magyar Péter és a Tisza Párt 2026 februárjában bemutatott „programja” nem az. Így a Tisza nem alternatíva, hanem a globális baloldal magyarországi trójai falova – szemben a Fidesz–KDNP működő kormányzásával.

Összefoglalva: Magyar Péter és a Tisza Párt Alinsky-receptje nem épít, hanem rombol. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
