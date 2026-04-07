Jól látható kommunista módszerek a Tisza Párt választási kampányában

Saul Alinsky (1909–1972) egykori amerikai radikális közösségszervező az általa megalkotott Rules for Radicals (A radikálisok szabályai) című 1971-es kézikönyv, valamint az abban foglalt 12 pont a hagyományos erkölcsi normákat figyelmen kívül hagyó, az erőszaktól sem visszariadó hatalomátvételt tűzte ki célul.

Magyar Péter ezekben a destabilizáló eszközökben látja a politikai túlélésének a zálogát. A Tűzfalcsoport erről közölt egy összefoglaló anyagot, Alinsky 12 pontja mentén, konkrét, 2024–2026 közötti példákkal illusztrálja ezt a romboló tevékenységet, kiegészítve a legfrissebb eseményekkel (2025-ös újságírófenyegetések, 2026-os kampánybotrányok).

Sose kerülj kívül az embereid tapasztalati körén. Csak zavarodottságot, félelmet és meghátrálást fog eredményezni.”

Magyar Péter az Alinsky-féle radikális vezetőnek megfelelően cselekszik, amikor a hétköznapi emberek félelmeire és tapasztalataira épít. A Tisza Párt elnökének közéleti tevékenysége középpontjában az állami ágazatok szisztematikus lejáratása áll.

Az a jó taktika, amit élveznek az embereid. Unszolás nélkül is tenni fogják. El fogják végezni a feladatukat, és még jobbakat is fognak javasolni.”

Magyar Péter politikája kizárólag forradalmi hevületű, érzelmi narratívákra épül, kihasználva az egykori baloldali szavazók csalódottságát.

Az a taktika, amit túl hosszan alkalmazol, teherré válik. Sose válj unalmassá. […] Tartsd fenn a nyomást. Ne engedd fel. Folyamatosan próbálj ki új dolgokat, hogy bizonytalanságban tartsd az ellenfelet. […] Támadj, támadj, támadj minden irányból.”

A káoszkeltés Magyar Péternél mindennek az alapja. Folyamatosan új, gyakran valótlan ügyeket generál a kormány hátráltatására. Példák:

2024. december: a Magyar Hang és Magyar Péter közösen terjesztette a Bassár el-Aszad szír diktátor budapesti érkezéséről szóló fake news-t, amelyet később a lap is elismert álhírnek, de a Tisza-elnök nem kért bocsánatot.

2025–2026-os kampányban újabb ágazati lejárató akciók (pl. „86 kórház segítése” álcájával), miközben a dollármédia folyamatosan új „botrányokat” gyárt.

A nevetségessé tevés az ember leghatásosabb fegyvere. […] Embereket támadj, ne intézményeket, mert az emberek sérülékenyebbek, mint az intézmények.”

Magyar Péter nem az államot, hanem Orbán Viktor miniszterelnököt, a minisztereket és a nemzeti oldal képviselőit támadja személyesen, az emberi méltóságot sértve.

A fenyegetés gyakran rémisztőbb, mint maga a dolog. […]”

Magyar Péter 2024-ben az Újfehértói demonstráción a rendőrséget fenyegette: „ha ezt folytatják, 2024. június 9-én nem leszünk annyira békések Budapesten”. Hasonló fenyegetések az MTVA ellen: a 2024. októberi tüntetés előtt támogatói „fejszével vagy más szerszámokkal” érkezésre buzdítottak. 2025-ben többször fenyegette meg, embereivel dobatott ki riportereket, és baloldali véleményvezéreket sem kímélt.

Kényszerítsd az ellenséget, hogy a saját szabályai szerint járjon el.”

Magyar Péter 2024 szeptemberében közérdekű adatigényléssel kérte a kormánytagok, országgyűlési képviselők és családtagjaik szenzitív egészségügyi adatait a Honvédkórháztól – tisztán bosszúból és destabilizálás céljából.

Ha egy negatívumot elég keményen nyomsz, végül pozitívvá fog válni. […] A közvélemény a gyengébb féllel szimpatizál.”

Magyar Péter és a dollármédia sorozatos botrányait „kormánypropaganda kreálmányaként” állítják be. Így áldozatként tünteti fel saját magát.