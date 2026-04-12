Videón a gyanús találkozó Somogyban – újabb kérdések a tiszás kampány körül

Megdöbbentő felvételt tett közzé egy helyi Facebook-oldal a Somogy vármegye 2. számú választókerületből:
Babócsán egy Bogdán I. nevű férfi egy Orsovai Sz. nevű személynek ad át valamit egy épület mögött, feltehetően a helyi szavazókör hátsó bejáratánál. A jelenet külön érdekessége, hogy a felvételen feltűnik a Tisza Párt helyi delegáltja is, aki rövid ideig mintha figyelemmel kísérné az eseményt, majd gyorsan távozik.
Egyre több a gyanús eset a kampányban
A felvételen nem látható egyértelműen, hogy mi cserélt gazdát, és az sem, hogy pontosan mi történt a háttérben, a történtek azonban komoly kérdéseket vetnek fel. A Mandiner közösségi oldalán megjelent értelmezések szerint nem zárható ki, hogy szervezett szavazatvásárlás állhat az ügy mögött. A történet ráadásul nem előzmények nélküli:
Nemrégiben Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke került a figyelem középpontjába, miután nyilvánosságra került, hogy konkrét összegeket emlegetve beszélt szavazatvásárlási tervekről.
A mostani somogyi eset tovább erősíti azokat a gyanúkat, amelyek szerint a kampányban egyes szereplők nem tiszta eszközökkel próbálhatják befolyásolni a választók döntését. A felvétel hitelességének és a történtek pontos körülményeinek tisztázása ugyanakkor elengedhetetlen, hiszen a választások tisztaságába vetett bizalom alapvető demokratikus érdek.