kéri lászló

A Tiszával együtt visszatérne a régi baloldal a napi politikába

Orbán Balázs szerint egyértelmű, hogy a korábbi baloldali elit és közéleti szereplők nagy része a Tisza Párt mögött sorakozik fel. A Telex nevű baloldali propagandalapon megosztott cikk mellett több megszólalás is ezt a tényt erősíti.
„Ez a baloldal – ők mind tiszások. És Ön?” – írta a közösségi oldalán Orbán Balázs, aki egy olyan képet is megosztott, amelyen egy cikk részlete látható, benne több ismert baloldali politikus nevével kiemelve.

A felsorolásban szerepel többek között Lamperth Mónika, a Gyurcsány-kormány volt belügyminisztere, Bárándy Péter egykori igazságügyi miniszter, Göncz Kinga volt külügyminiszter, Csabai Lászlóné volt nyíregyházi polgármester és Lendvai Ildikó az MSZP egykori elnöke is. Ők egy nyílt levélben korábban baloldali jelöltek visszalépésére szólítottak fel.

Régi baloldali szereplők a háttérben

A Tisza Párt körül érdekes személyi kör rajzolódik ki. A párt mögött feltűnnek a korábbi baloldali kormányokhoz köthető politikusok és szakértők.

A közéleti megszólalók között említik például Bokros Lajos volt pénzügyminisztert, Lengyel László politológust, valamint Kéri László és Petschnig Mária Zita, illetve Simonovits András nevét is, akik az elmúlt időszakban több elemzésben vagy megszólalásban kritizálták a kormányt, és az ellenzéki térfél átrendeződéséről beszéltek.

Orbán Balázs értelmezése szerint ezek a szereplők egy politikai irányba mutatnak, és azt jelzik, hogy a Tisza Párt nem új politikai közösség, hanem a korábbi baloldal újraszerveződése.

