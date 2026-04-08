A Tiszával együtt visszatérne a régi baloldal a napi politikába

„Ez a baloldal – ők mind tiszások. És Ön?” – írta a közösségi oldalán Orbán Balázs, aki egy olyan képet is megosztott, amelyen egy cikk részlete látható, benne több ismert baloldali politikus nevével kiemelve.

A felsorolásban szerepel többek között Lamperth Mónika, a Gyurcsány-kormány volt belügyminisztere, Bárándy Péter egykori igazságügyi miniszter, Göncz Kinga volt külügyminiszter, Csabai Lászlóné volt nyíregyházi polgármester és Lendvai Ildikó az MSZP egykori elnöke is. Ők egy nyílt levélben korábban baloldali jelöltek visszalépésére szólítottak fel.

Régi baloldali szereplők a háttérben

A Tisza Párt körül érdekes személyi kör rajzolódik ki. A párt mögött feltűnnek a korábbi baloldali kormányokhoz köthető politikusok és szakértők.