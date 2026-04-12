Sorra jelentik be a Tisza Párthoz köthető visszaéléseket

Számos eset súlyos visszaélésekre utal a Fidesz Demokrácia központjához érkezett bejelentések alapján. Sok eset köthető a Tisza párthoz.
Rengeteg bejelentés érkezett a Fidesz Demokrácia központjához. Ezek közül számos eset súlyos visszaélésekre utal, amelyek a Tisza párthoz köthetők.
Pár példa a bejelentések közül:
- Egy hangfelvétel tanúsága szerint a Tisza Párt hajdúsági jelöltjének, Ruszin-Szendi Romulusznak a kabinetfőnöke a Hajdúságban, valamint Borsodban szervezte roma szavazatok vásárlását. „A legjobb ár-érték arány”, „fű alatti” tiszás adományosztás, hárommilliós rendezvény, „plusz ötszáz csomag” – ezek a konkrét tiszás tervek.
- Névtelen bejelentés érkezett arról, hogy Nyírbogáton szavazatvásárlás gyanúja merült fel: egyes választópolgárokat pénzzel próbálnak rábírni arra, hogy a Tiszára szavazzanak. Ezen túlmenően arról is kaptunk jelzést, hogy buszokkal szervezett csoportos szállítást szerveznek tiszásoknak a szavazóhelyiséghez.
- Szakcsról névtelen bejelentés érkezett arról, hogy a Tisza Párt szimpatizánsai körében krumplit osztanak, szavazatvásárlás céljából.
- Egy bejelentés alapján Jászárokszálláson pénzt adnak a Tisza Pártra szavazó választópolgároknak, cserébe a szavazatukért. Különösen aggasztó, hogy a bejelentés szerint a szavazóhelyiségbe belépő embereket lefotózzák, ez a választók megfigyelését és megfélemlítését jelenti.
- Információ érkezett arról, hogy Bükkaranyoson az átjelentkezős szavazókörben a Tisza Párt delegáltjai több alkalommal sem adtak egyéni szavazólapot a választóknak. Az átjelentkezéssel szavazó választópolgároknak alapból csak listás szavazólapot adtak ki, egyéni szavazólapot azonban nem, holott arra minden választópolgárnak törvényes joga van. Ez súlyos szabálytalanság, hiszen a választási eljárásról szóló törvény egyértelműen rögzíti, hogy az átjelentkezéssel szavazó választópolgár az adott választókerületnek megfelelő valamennyi szavazólapra jogosult. Az egyéni szavazólap kiadásának megtagadása vagy akadályozása sérti a választójog teljességét, és befolyásolhatja a végeredményt.
Fontos!
Ha bármilyen szabálytalanságot tapasztalsz – akár a választás napján, akár azt megelőzően –, kérjük, jelezd:
a demokraciakozpont@fidesz.hu e-mail címen, vagy a +36 20 444 0445 telefonszámon, vagy Signal, WhatsApp, Viber üzenetben a +36 20 242 7806 számon.
Minden bejelentés számít. Együtt tehetsz azért, hogy a választások tiszták és átláthatóak maradjanak.
Védjük meg a választás tisztaságát!
