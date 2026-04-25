Több probléma is van azzal, hogy a Szabad György Irodaházba költözne a Tisza-frakció

A Tisza Párt elnöke nemrég jelentette be, hogy a kormánypárti frakció nem a Jászai Mari tér mellett lévő Képviselői Irodaházba, hanem a Kossuth téren található Szabad György Irodaházba költöznek be. Magyar Péter az épület múltjával – az ÁVH-hoz és az MSZP-hez köthető történelmi szerepével – indokolta a döntést.

A Magyar Nemzet a változtatás kapcsán arról cikkezett, hogy több probléma is felmerül a tervezett lépéssel kapcsolatban. A Szabad György Irodaház közvetlen alagút-összeköttetésben áll az Országházzal, így a képviselők a közterület érintése nélkül is közlekedhetnek. Ez egyben azt is jelenti, hogy

az új kormánypárti frakció tagjai könnyedén el tudják kerülni a sajtókérdéseket, hiszen a föld alatt is tudnak közlekedni.

Másrészről az sem teljesen egyértelmű, hogy hogyan fog elférni a rekord nagyságú, 141 fős frakció, valamint a hozzá kapcsolódó apparátus a Szabad György Irodaházban. Az új helyszín ugyanis sokkal kisebb területű, mint a frakciók korábbi otthona, a Képviselői Irodaház.

A Magyar Nemzet kiemeli, hogy mivel az épületben nincs elegendő hely, fennáll az esélye annak, hogy Magyar Péter csak a saját képviselőit akarja az épületbe költöztetni. Ez azért szokatlan, mert eddig az volt az általános gyakorlat , hogy az országgyűlési képviselők többsége a Képviselői Irodaházban kapott irodát - függetlenül attól, hogy kormánypárti vagy éppen ellenzéki színekbe került a parlamentbe.

Mások mellett Szabó Szabolcs momentumos politikus is kritizálta a lépést. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők idejük jelentős részét nem is az irodáikban töltik. Ezzel szemben a képviselők munkáját kiszolgáló hivatali dolgozók nap mint nap az irodákban dolgoznak, így szerinte indokoltabb lenne, hogy ők használják a korszerűbb, jobb állapotú épületeket. Szabó szerint rossz üzenete van annak, hogy Tisza Párt a legmodernebb irodaházat kívánja elfoglalni, a kormánypártnak puritánabb hozzáállást kellene képviselnie.