Orbán Balázs szerint a Tisza Párt egy szivárványkoalíció

Orbán Balázs a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében átfogó értékelést adott a magyar belpolitikai helyzetről és a Tisza Párt szerepéről.

Orbán Balázs szerint a Tisza Párt nem jelent valódi újdonságot, mert egy olyan, Nyugat-Európában már ismert centrista-liberális politikai modell hazai megjelenése, amely egy szivárványkoalícióként inkább csak menedzseli, mint vezeti a társadalmat



A Tisza egy nyugati szivárványkoalíció minta magyar változata

A bejegyzés szerint a Tisza Párt leginkább a La République En Marche! mintáját követi, amelyet Emmanuel Macron hozott létre. Orbán Balázs úgy látja, ezek a pártok centrista, alapvetően liberális politikát képviselnek, miközben a baloldallal együttműködnek, és csak kommunikációs szinten nyitnak a jobboldal felé.

Az európai elit ezekre a formációkra támaszkodik annak érdekében, hogy biztosítsa az uniós integráció mélyítéséhez szükséges politikai többséget, valamint olyan stratégiai célok támogatását, mint például Ukrajna segítése.

Orbán Balázs gondolatmenetében ezeknek a pártoknak a működését egy idézettel is jellemezte Helmut Schmidt egykori kijelentésére utalva:

Akinek víziói vannak, az menjen orvoshoz.”

Szerinte a centrista-liberális erők ezt úgy értelmezik, hogy a politikának nem feladata átfogó víziók megfogalmazása.

Politika helyett menedzsment, vezetés helyett koordináció”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy ez a megközelítés a közösségi célok háttérbe szorulásához vezethet.

A politikus szerint a párt megerősödése több tényező eredménye. Egyrészt a gazdasági nehézségek által kiváltott protesthangulat, másrészt – állítása szerint – külföldi befolyás és közösségi médiás támogatás is szerepet játszott. Emellett elismerte, hogy a kormányzati hibák bemutatása és a terepmunka is hozzájárult a sikerhez.

Úgy látja, a Tisza képes volt egyesíteni a baloldaltól a liberális centrumig terjedő politikai erőket.

Orbán Balázs szerint az új Tisza-kormány több kérdésben igazodni fog az uniós elvárásokhoz. Gazdasági ígéretei nehezen lesznek tarthatók, és a szükséges forrásokat vagy eladósodásból, vagy a lakosság nagyobb terheléséből kell majd előteremteni.

Azt is kiemelte, hogy bár az uniós forrásokhoz való hozzáférés könnyebb lehet majd, azonban ennek ára a szuverenitás bizonyos fokú feladása lesz, miközben az EU-s források összességében csökkenni fognak.