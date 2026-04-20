Orbán Balázs szerint a Tisza Párt egy szivárványkoalíció

Orbán Balázs szerint a Tisza Párt nem jelent valódi újdonságot, mert egy olyan, Nyugat-Európában már ismert centrista-liberális politikai modell hazai megjelenése, amely egy szivárványkoalícióként inkább csak menedzseli, mint vezeti a társadalmat.
Orbán Balázs a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében átfogó értékelést adott a magyar belpolitikai helyzetről és a Tisza Párt szerepéről.

A Tisza egy nyugati szivárványkoalíció minta magyar változata
(Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)


A bejegyzés szerint a Tisza Párt leginkább a La République En Marche! mintáját követi, amelyet Emmanuel Macron hozott létre. Orbán Balázs úgy látja, ezek a pártok centrista, alapvetően liberális politikát képviselnek, miközben a baloldallal együttműködnek, és csak kommunikációs szinten nyitnak a jobboldal felé.

Az európai elit ezekre a formációkra támaszkodik annak érdekében, hogy biztosítsa az uniós integráció mélyítéséhez szükséges politikai többséget, valamint olyan stratégiai célok támogatását, mint például Ukrajna segítése.

Orbán Balázs gondolatmenetében ezeknek a pártoknak a működését egy idézettel is jellemezte Helmut Schmidt egykori kijelentésére utalva: 

Akinek víziói vannak, az menjen orvoshoz.” 

Szerinte a centrista-liberális erők ezt úgy értelmezik, hogy a politikának nem feladata átfogó víziók megfogalmazása.

Politika helyett menedzsment, vezetés helyett koordináció”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy ez a megközelítés a közösségi célok háttérbe szorulásához vezethet.

A politikus szerint a párt megerősödése több tényező eredménye. Egyrészt a gazdasági nehézségek által kiváltott protesthangulat, másrészt – állítása szerint – külföldi befolyás és közösségi médiás támogatás is szerepet játszott. Emellett elismerte, hogy a kormányzati hibák bemutatása és a terepmunka is hozzájárult a sikerhez.

Úgy látja, a Tisza képes volt egyesíteni a baloldaltól a liberális centrumig terjedő politikai erőket.

Orbán Balázs szerint az új Tisza-kormány több kérdésben igazodni fog az uniós elvárásokhoz. Gazdasági ígéretei nehezen lesznek tarthatók, és a szükséges forrásokat vagy eladósodásból, vagy a lakosság nagyobb terheléséből kell majd előteremteni.

Azt is kiemelte, hogy bár az uniós forrásokhoz való hozzáférés könnyebb lehet majd, azonban ennek ára a szuverenitás bizonyos fokú feladása lesz, miközben az EU-s források összességében csökkenni fognak.

A bejegyzés kitér arra is, hogy az ilyen „szivárványkoalíciók” jellemzően a nyilvánosság és a kulturális tér jelentős részét a progresszív baloldal dominanciájára bízzák. Orbán Balázs szerint ez a média, az oktatás és a kultúra területén is hosszabb távú változásokat hoz majd.

A politikus szerint Európa-szerte a patrióta erők jelentik az ellenpontot ezzel az iránnyal szemben. Ezek az erők a nemzeti érdekek következetes képviseletében, valamint az önálló, pragmatikus politikában hisznek.

Orbán Balázs arra is kitér az írásában, hogy más országokban idővel kiábrándultság alakult ki a centrista politikából. A választók egy idő után elutasítják a „se hal, se hús” megoldásokat, és új alternatívát keresnek.

A politikus zárásként úgy fogalmazott: 

Magyarországon egy megújult, stratégiai gondolkodású patrióta oldalnak kell készen állnia arra, hogy választ adjon ezekre a kihívásokra, és képviselje azt az elvet, hogy minden konfliktusban Magyarország az első.”

 

