Vérlázító felvétel látott napvilágot Borics Mihályról, Csór polgármesteréről és a Tisza Párt Fejér vármegyei képviselőjelöltjéről, amelyen a politikus agresszíven, két másik férfival közösen lép fel egy civil ellen az utcán – számolt be róla a HírTV.

„Tudjuk, hol laksz” – Így fenyegetik a tiszások a kormánypárti képviselő beteg lányát Fotó: HírTV

A videót Törő Gábor fideszes országgyűlési képviselő lánya, Bartoloni Fanni hozta nyilvánosságra, aki szerint a tiszás aspiráns és csapata folyamatosan fenyegeti és rágalmazza családjukat. A súlyos betegséggel küzdő nő elmondta: a hergelés olyan mértéket öltött, hogy az interneten már a halálát kívánják,

kisfia és családja biztonsága érdekében azonban jogi útra tereli az ügyet.

Törő Gábor szerint a 2026-os választás minden idők legaljasabb kampánya, ahol a Tisza Párt példátlan gyűlöletet zúdított a közbeszédre. A képviselő sérelmezte lánya zaklatását és a kampányfőnök, Grüll Helga személyét is, akit zavaros pénzügyi múlttal vádolt meg. A politikus hangsúlyozta: április 12-én az erőszak és az agresszió ellen kell szavazni a béke megőrzése érdekében.