Újabb tiszás dokumentum: a Majdan mintájára akarnak zavargásokat kirobbantani

Az Ellenpont arról számolt be, hogy Csercsa Balázs, a Tisza Párt kiugrott egyházügyi munkacsoport vezetője újabb belső dokumentumot hozott nyilvánosságra.

Ukrán rohamrendőrök és Euromaidan tüntetők a kijevi Függetlenség téren. A tiszások ezt akarják látni Budapesten is Fotó: Getty Images Europe

Magyar Péterék titkos dokumentuma a „választásnapi akcióterv” címet viseli. Az iratban azt részletezik a szerzők, hogy mit kellene tenni a Fidesz győzelme esetén.

A Tisza Párt, ha elbukják a választást, az ukrajnai Majdan mintájára szerveznének zavargásokat a kormány megbuktatása érdekében. Ez azért sem lenne meglepő, hiszen korábban már több ukrán elemző, és újságíró is beszélt erről.

A terv egyik sarkalatos pontja, hogy már az eredmények előtt fel kell tüzelni a választókat, akiket később ki kell vinni az utcára. A dokumentumban szó szerint szerepel a „Majdan”-kifejezés, az ukrajnai véres forradalmat követendő példaként emlegetik.

Amennyiben a Tisza Párt számára az eredmények kedvezőtlenül alakulnak, előre megszervezett csapatokat kell hívni, hogy gyülekezzenek a nagyobb városi csomópontokon és a tömegközlekedési útvonalakon”

– olvasható a Tisza Pártból kiszivárgott tervben, amely szerint már a választás éjszakáján akcióba kell lépni, a cél pedig a választás eredményének megváltoztatása.

A dokumentumban azt is meghatározták, hogy hova kell vezetni az embereket: a kulcsfontosságú kormányzati épületek felé kell irányítani és hergelni. Majd a lényeg csak ezután következik, a tüntetőknek konfrontálódniuk kell a rendőrséggel:

Amikor a tömeg szemben áll a rendfenntartókkal, szándékosan provokálni kell őket. A tüntetés alatt a választást felügyelő testületet többször fel kell szólítani az állítólagos csalások kivizsgálására – miután ezt elutasítják, a tömegnek körbe kell zárnia a kormányzati épületeket.”

Az ismert ukrán filozófus, Andrij Gorodnickij például kijelentette, hogy Ukrajnának bele kell avatkozni a magyar választási kampányba, ehhez pedig szerinte bármilyen eszköz megengedhető.