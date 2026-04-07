Kocsis Máté: Ezek hazudják magukat hitelesnek?

Ezek nem függetlenek és objektívek, hanem baloldali propagandisták – jelentette ki Kocsis Máté a közösségi oldalán megjelent videóban. A Fidesz frakcióvezetője azt a költői kérdést is feltette, hogy mit tennének a baloldali médiamunkások, ha mondjuk Gulyás Gergelyről látnának napvilágot olyan hangfelvételek, mint amilyeneket a tiszás drogbotrány során ismerhetett meg a nyilvánosság Radnai Márk beszélgetéseiből.

A baloldali sajtó nem kérdez rá a Tisza Pártot érintő hangfelvételekre, amelyekben a tiszás drogbotrány főszereplői beszélgetnek

Annyit nem kérdezett az ellenzéki sajtó, hogy "uraim, ez mi volt?" – közli a szégyenteljes tényt Kocsis Máté.

És ezek mondják magukat hitelesnek, függetlennek és objektívnak?

– kérdezi a frakcióvezető felháborodva.

Kocsis Máté szerint nézni is rossz, amit csinált magából a baloldali sajtó a tiszás drogbotrány és Magyar Péter ügyében

Hiteltelen, ócska, elfogult, kritikátlan propagandafelületek ezek: a Telex, a HVG, a 444.