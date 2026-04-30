Tiszás fenyegetések helyett be kellene tartani a törvényt

Witzmann Mihály fideszes országgyűlési képviselő a közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy teljesen hamis dolog az amikor a tiszás politikusok naponta azt követelik a bankoktól és hatóságoktól, hogy állítsák le az állítólag illegális eredetű pénzek külföldre történő átutalásait.

Witzmann Mihály szerint a Tisza Párt politikusainak bankokat és hatóságokat célzó követelései félrevezetők, mivel a magyar pénzmosás elleni szabályozás jelenleg is megfelelően szigorúan kezeli a gyanús pénzmozgásokat. A hatályos törvények alapján ugyanis a pénzintézetek és hatóságok jelenleg is kötelesek felfüggeszteni az illegális eredet gyanúját felvető utalásokat, így a tiszás politikusok által követelt új intézkedések elrendelése helyett, csak a meglévő szabályok betartására van szükség.

Válasz a tiszás követelődzésre: Elég szigorú a magyar pénzmosási szabályozás, csak alkalmazni kell a törvényt!

A fideszes politikus szerint a magyar bankok és hatóságok ugyanis a jelenleg hatályos törvények alapján jelenleg is felfüggesztik a gyanús eredetű pénzösszegek utalásait.



Megerősítem a magyar szabályozás - e téren is - kifejezetten szigorú és átfogó, a ma alkalmazott formája majd 10 éves. Tehát a hatóságok számára ma is adott a lehetőség! Eszerint bármilyen bűncselekmény gyanúját felvető átutalás esetén a bankok, illetve a hatóság kötelessége az átutalás leállítása és a pénz eredetének vizsgálata. (2017. évi LIII. törvény). Ez eddig is így volt, a bankok és a hatóságok eddig is így tettek!”

- írja bejegyzésében Witzmann Mihály.