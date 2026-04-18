Életveszélyben lehet Lukasenko - megrázó hír érkezett

Tiszás fizikai inzultus a HírTV stábja ellen: elfajult a helyzet Balatonfüreden

Tiszás fizikai inzultus a HírTV stábja ellen: elfajult a helyzet Balatonfüreden

A jelek szerint nem csökkennek a választások után sem a Tisza párthoz köthető erőszakos cselekmények. A Magyar Péterék által a választási kampányban Magyarország számára beígért Szeretetországot a tiszás aktivisták Balatonfüreden most például úgy értelmezték, hogy az azt jelenti, ők fizikailag megtámadhatják a HírTV forgató stábját.
Annyira elszabadultak az indulatok Forsthoffer Ágnes balatonfüredi tiszás rendezvényén, hogy fizikai támadás érte a HírTV stábját. 

A jelek szerint nem csökkennek a választások után sem a Tisza párthoz köthető erőszakos cselekmények. A Magyar Péterék által a választási kampányban Magyarország számára beígért Szeretetországot a tiszás aktivisták Balatonfüreden most  például úgy értelmezték, hogy az azt jelenti, ők fizikailag megtámadhatják a HírTV forgató stábját.  Fotó: YouTube / HírTV

A tiszás támadás miatt végül a rendőrségnek kellett közbeavatkoznia a HírTV stábjának védelme érdekében

A Hírtv stábja a Tisza Párt megválasztott képviselőjét akarta kérdezni, azonban ezt a párt szimpatizánsai megakadályozták. 

Forsthoffer Ágnes követői ütötték, lökdösték és szidalmazták a Hírtv riporterét, végül a rendőrségnek kellett közbeavatkoznia.

 


 

 

