Tiszás gyűlöletcunami zúdult Böde Dánielre, mert kiállt a Fidesz mellett

A TEOL arról ír, hogy Paksi FC támadóját Böde Dánielt durva tiszás támadások érik a közösségi médiában azt követően, hogy a TikTok-oldalára feltöltött egyik videójában nem titkolta, hogy a Fideszre és Orbán Viktorra szavaz a választáson.

A Ferencváros és a Paksi FC futballikonja, Böde Dániel a március 15-i Békemenet óta kap hideget-meleget, miután Botka Endrével és Gróf Dáviddal közös képet posztolt. A tiszás gyűlöletcunami újabb lendületet vett azután, hogy a sztárfocista a Fidesz melletti szavazásra biztató videót tett közzé. Fotó: Vasvári Tamás / MTI

A tiszások a Fidesz-kormány melletti kiállása miatt nekiestek Böde Dánielnek

Azt hoztam otthonról, hogy nem sz...rok oda, ahonnan enni kaptam, azt hiszem, ezzel elmondtam mindent. Az aranyat a vassal ne akarjuk már összehasonlítani”

- mondta a videóban a 25-szörös válogatott, aki hozzátette, soha egy kormány nem támogatta még ennyire a sportot és a labdarúgást, mint a Fidesz. Kiemelte, 2014-ben is a kormánypárt mellett kampányolt, akkor egy rossz szót nem kapott.

Most meg olyan gyűlöletcunami zúdult rám, illetve a Fidesz-szimpatizánsokra, amit mind a Tisza hozott. Úgy gondolom, ez nem helyes”

- mondta Böde Dániel, aki április elején a Kazincbarcika elleni bajnoki összecsapáson két gólt lőtt, amikor a Paks 5–1-re győzött a borsodi alakulat ellen.