Kínos incidens a mozgóurnával, le kellett állítani a szavazást

A mai napon tartott országgyűlési választáson a nyírbogáti 2. számú szavazókörben mozgóurnát vett igénybe a helyi idősotthon egy lakója.

A szabályok szerint a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi a helyszínre a mozgóurnát. Az egyik tag a Tisza Párt delegáltja volt, aki miatt a későbbi incidens kirobbant.

A szon.hu-nak sikerült elérnie a 2. számú szavazókör elnökét, Fülöp Hajnalka Tündét, aki elmondta: az incidens lényege az volt, hogy a delegáltak egyike nem érte be a technikai segítséggel, hanem rákérdezett a választópolgárnál, hogy kire akarja behúzni az ikszet?

Ezzel nemcsak a választási etikettet, de magát a törvényt is súlyosan megsértette!

Amikor az idős lakó – teljesen jogosan – közölte, hogy ezt nem kívánja elárulni, a delegált nem hagyta annyiban. Ahelyett, hogy tiszteletben tartotta volna a szavazás titkosságát, értetlenkedni kezdett, és tovább feszegette a kérdést. Nehezen akarta elfogadni, hogy a választópolgárnak joga van a hallgatáshoz!

A mozgóurnás szavazást azonnal félbeszakították, a két delegált tagot visszahívták a szavazókörbe, ahol az elnök egy gyorsított újraoktatásban részesítette őket. Körülbelül fél óráig állt a munka, amíg tisztázták a választási kézikönyv alapvető szabályait: mit szabad, és mi az, ami szigorúan tilos.

Felvilágosítottam őket, megbeszéltük. Igaz, hogy nehezen akartak kompromisszumra jutni, vagyis hát az az egy személy nehezen akart kompromisszumra jutni. Viszont sikerült megoldanunk a problémát”

– nyilatkozta az elnök.

Bár az érintett delegált azzal védekezett, hogy „ez nem is így történt", a jelzés egyértelmű volt, és az események súlya miatt nem lehetett szó nélkül hagyni a történteket.

Az incidensnek hivatalos nyoma is marad: jegyzőkönyv készült az esetről, amely rögzíti, hogy a törvényes rendet megzavaró viselkedés történt a mozgóurnázás során. Az eset után végül a kedélyek megnyugodtak, és a tagok folytathatták a munkát, zavartalanul folytatódott tovább a választás.