„A hazám és Isten oldalán állok, nem a gyűlöletkeltőkén” – reagáltak a péniszmutogatós tiszás kampánykoncertre

Egyre inkább úgy érzem, hogy a jó oldalon állok. Isten oldalán állok, a hazám oldalán állok”

– ezekkel a szavakkal kommentálta Tóth Gabi a botrányosra sikeredett tiszás koncertet.

A tegnapi történések őt csak megerősítették a döntésében, hiszen amikor 15 éves gyerekeket lát ugrálni a rendszerváltó koncerten, ahol drogos kutyák veszik elő a péniszüket a színpadon, üvöltve-csaholva a Hősök terén, az számára vállalhatatlan.

Az ismert énekesnő felrótta zenésztársainak, hogy rengeteg pénzért, milliókért lépnek fel, és ebből a pozícióból próbálják hergelni a nehezebb helyzetben lévő polgártársaikat. „Nem havonta, naponta milliókért, és elhitetik álszent módon veletek, hogy őket mennyire érdekli szegény magyarok sorsa, ami miatt meg kell dönteni ezt a kormányt” – fogalmazott Tóth Gabi.

Végül kijelentette, hogy ha a szakmája ebből áll, ebből nem kér. Majd könnyek közt arról beszélt, szerencsés, hogy ilyen országban élhet, és reméli, hogy nem rombolják szét az országot.

Mint ismert, Eckü hatalmas botrányt okozott Puzsér Róberték pénteki rendszerbontó rendezvényén. A kormánykritikus rapper ugyanis szokatlan alpárisággal a nemi szervét kezdte el mutogatni a közönségnek, miközben azt üzente Gulyás Gergelynek, hogy „a herémet rárakom a fejére”.

A vállalhatatlan jelenetektől sorra határolódnak el a politikusok, a közéleti szereplők és a művészek. Mint arra a Mandiner felhívta a figyelmet, a Facebookon is rengetegen fejezik ki nemtetszésüket Eckü produkciója és a tiszás koncert kapcsán.