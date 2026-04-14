Nem várt helyről érkezett a pofon: Zelenszkij akkora maflást kapott, hogy föld körüli pályára állt

Súlyos figyelmeztetés: szívleállást okozhat a népszerű gyógyszer

Felháborító! A tiszások már most magyarázzák a várható megszorításokat

Magyar Péter szakértője már most próbálja megmagyarázni a várható kellemetlen meglepetéseket. A Tisza Párt vezetője még nem alakított kormányt, nem ismeri a költségvetés számait, de már készítik elő a terepet a tervezett tiszás megszorításoknak.
Király Júlia, a Nemzeti Bank volt alelnöke, Magyar Péter szakértői holdudvarának tagja a költségvetéssel kapcsolatban megjegyezte, hogy a választók számra tartogat meglepetéseket az elkövetkező időszak. Mindezt a szokásos baloldali gazdaságpolitikai lépéssel, ezúttal a tiszás megszorítások szükségességével indokolta. A közgazdász szerint ugyanis a ciklus elején kell meghúzni a nadrágszíjat, hogy később legyen forrás a fejlesztésekre. Ez ismerős baloldali stratégia, ahogy az is, hogy a megszorításoknak soha nem voltak fejlesztésekben kimutatható eredményei.

Magyar Péter szakértői holdudvara már készíti elő a terepet a tiszás megszorításoknak (forrás: Facebook/Telex)

A tiszás megszorítások már a kampányban is előkerültek

A hírre a Magyar Nemzet ismerette Király Júlia korábban elhangzott nyilatkoztatit, mint amikor a rezsicsökkentés megszüntetéséről és a többkulcsos adó bevezetéséről beszélt, és úgy vélekedett, hogy a két tiszás szakember, Kármán András és Kapitány István „együttműködve egy normális, finanszírozható piacgazdaságot fognak felépíteni”. Ez azért is érdekes, mert Kármán és Kapitány is a globális multinacionális cégektől ejtőernyőzött a Tiszába: Kármán az Erste bank volt vezetője, Kapitány pedig, aki a párt gazdaságiminiszter-jelöltje, a Shell egyik topvezetője volt, előbbi a bankadó eltörlése, utóbbi az olcsó orosz olajról való leválás mellett érvelt, ami 1000 forintos üzemanyagárat eredményezne.

 

