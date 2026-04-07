A tiszás megszorítócsomag szerzője megerősítette, hogy eltörlik a rezsicsökkentést

Felcsuti Péter baloldali közgazdász, a tiszás megszorítócsomag egyik szerzője a minap a balliberális oldal propagandamédiumánál, a Hírklikknél járt, ahol a Németh Péter, a Népszava főszerkesztője készített vele interjút. A beszélgetés során Felcsuti nem köntörfalazott: elismerte, hoggy a Tisza érdekében kampányol, rájuk fog szavazni és mindenkit erre biztatott. Kijelentette: kormányváltás esetén eltörlik a rezsicsökkentést, az anyák szja-mentességét és a 14. havi nyugdíjat.

Magyar Péter és Kapitány István életbe léptetné a tiszás megszorítócsomagot és eltörölné a rezscsökkentést

Fotó: Facebook/Péter Magyar

A tiszás megszorítócsomag szerzője kitálal

Felcsuti Péter az interjú 5. percében elmondta: a Tisza Pártra, illetve Magyar Péter képviselőire fog szavazni. A közgazdász 19:30-nél arról is beszélt, hogy

a legnagyobb ostobaságnak tartja a 14. havi nyugdíjat és az anyák szja-mentességét, de ide sorolta a rezsivédelmet is.

A közgazdász az erős szavai ellenére ugyanakkor igyekezett úgy tenni, mintha távol állna a Tiszától és arról beszélt: nem ő a szerzője a tisza-csomagnak, valamint nem tagja a pártnak sem.



