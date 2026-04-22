Jobboldali újságírók kilövéséről beszél a tiszás politikus

Egy célba dobós játékot bemutató videó miatt került reflektorfénybe a Tisza Párt európai parlamenti képviselője.
Egy közösségi médiában terjedő videó miatt került a figyelem középpontjába Gerzsenyi Gabriella. A tiszás politikus a videóban azt mutatta meg, hogyan kell szó szerint kilőni a jobboldali sajtótermékeket és ezzel nyilvánvalóan a jobboldali újságírókat – vette észre a Magyar Nemzet.
A célba dobó játéknál a bábuk helyett a komplett jobboldali palettát lőtte ki, kezdve a Magyar Nemzettel és a Hír TV-vel, a Mandineren át a Patrióta csatornáig.
