Tiszások ismerik be: a Fidesz a biztos választás! – szenzációs videó

A miniszterelnök országjárásának debreceni helyszínén óriási tömeg demonstrálta a Fidesz-KDNP melletti kiállását. És persze itt is megjelent a Magyar Péter által küldött maroknyi tiszás provokátor, akik a nekik feltett kérdésekre olyan válaszokat adtak, amelyek szerint valóban a Fideszt a biztos választás.

Tiszás provokátor válaszol

Az egyikük azt mondat el Bohár Dánielnek, hogy felkészült arra, ha Magyar Péter alakít kormányt, akkor többet kell fizetni az energiáért, így spórolni kezdett.

A másik, szavai szerint közgazdász tiszás pedig kijelentette, hogy nem bolond, persze hogy védett áron tankol.

És bármilyen megdöbbentően hangzik, volt olyan válaszoló, aki hisz Magyar Péternek és kereken kijelentette, hogy nincs is háború.

Arra is akadt példa, hogy a tiszás provokátor szinte egy mondaton belül jelentette ki, hogy nincs demokrácia, majd azt, hogy még egyelőre van. Ebben a beismerésben az is szerepet játszhatott, hogy közben körülötte szabadon, akadálytalanul üvöltözhettek az ellenzéki demonstrálók.