Orbán Viktor válaszolt Magyar Péter vádaskodására – videó

tiszás ügynökbotrány

Magyar Péter nem érti: a magyar Védelmi Tanácsban nincs helye az ukránok ügynökének

18 perce
Olvasási idő: 4 perc
Úgy tűnik, eltévesztette az öltözőt Magyar Péter, mert most azon hisztizik, hogy miért nem hívják meg a magyar Védelmi Tanács üléseire. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója készséggel útbaigazítja a tiszás ügynökbotrány központi figuráját, hogy ez a másik csapat öltözője, ő szépen fáradjon át az ukrán érdekeket szolgálók játékosaihoz.
tiszás ügynökbotrányVédelmi TanácsMenczer TamásMagyar Péter

Magyar Péter most azért rikácsol, hogy hívják meg a Védelmi Tanács üléseire, mondván neki ehhez joga van, mert meg fogja nyerni a következő választást. De nem fogja – vezeti fel Menczer Tamás Magyar Péter legutóbbi abszurdját, amelyben a tiszás ügynökbotrányban lelepleződött politikus pont azokat akarja képviselni a magyar Védelmi Tanácsban, akik ellen védekeznie kell az országnak.

tiszás ügynökbotrány
Magyar Péter már a Védelmi Tanácsban is képviselné az ukrán érdekeket, ahogy a tiszás ügynökbotrány ezt előrevetítette (forrás: Facebook/Kovács Zoltán)

A tiszás ügynökbotrány után Magyar Péter beülne a Védelmi Tanácsba?

Peti, a Védelmi Tanács üléseire, mint a neve is mutatja, azokat hívják meg, akik meg akarják védeni Magyarországot, például Magyarország energiabiztonságát. Akik az ukránokkal vannak azokat meg nem hívják. Lássuk be, ez így logikus – magyarázza egy pszichológus türelmével az evidenciát Menczer Tamás, hátha így még Magyar Péter is megérti. Majd a biztonság kedvéért folytatja:

  • A magyarok nem akarnak 1000 forintos benzint és háromszoros rezsiárat.
  • A magyarok nem akarnak ukrán kémeket, ukrán ügynököket és
  • a magyarok nem akarnak tiszás ukránbarát ügynökkormányt sem.

Április 12-én a valóság, Peti, felkapcsolja a lámpát. Addig is mindenkinek szép húsvét hétfőt kívánok!


 

 

