Magyar Péter nem érti: a magyar Védelmi Tanácsban nincs helye az ukránok ügynökének

Magyar Péter most azért rikácsol, hogy hívják meg a Védelmi Tanács üléseire, mondván neki ehhez joga van, mert meg fogja nyerni a következő választást. De nem fogja – vezeti fel Menczer Tamás Magyar Péter legutóbbi abszurdját, amelyben a tiszás ügynökbotrányban lelepleződött politikus pont azokat akarja képviselni a magyar Védelmi Tanácsban, akik ellen védekeznie kell az országnak.

Magyar Péter már a Védelmi Tanácsban is képviselné az ukrán érdekeket, ahogy a tiszás ügynökbotrány ezt előrevetítette (forrás: Facebook/Kovács Zoltán)

A tiszás ügynökbotrány után Magyar Péter beülne a Védelmi Tanácsba?

Peti, a Védelmi Tanács üléseire, mint a neve is mutatja, azokat hívják meg, akik meg akarják védeni Magyarországot, például Magyarország energiabiztonságát. Akik az ukránokkal vannak azokat meg nem hívják. Lássuk be, ez így logikus – magyarázza egy pszichológus türelmével az evidenciát Menczer Tamás, hátha így még Magyar Péter is megérti. Majd a biztonság kedvéért folytatja:

A magyarok nem akarnak 1000 forintos benzint és háromszoros rezsiárat.

A magyarok nem akarnak ukrán kémeket, ukrán ügynököket és

a magyarok nem akarnak tiszás ukránbarát ügynökkormányt sem.

Április 12-én a valóság, Peti, felkapcsolja a lámpát. Addig is mindenkinek szép húsvét hétfőt kívánok!



