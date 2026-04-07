A Zelenszkijhez köthető ukrán NGO már a Tisza veresége utáni balhéra toboroz katonai tapasztalattal is rendelkező „önkénteseket” hazánkban. Szánthó Miklós ezekkel a szavakkal ismerteti a tiszás ügynökbotrány és az ukrán kémügy legújabb fejleményeit a választás 2026 előtt néhány nappal.

A tiszás ügynökbotrány és az ukrán kémügy újabb szintet lépett, egy ukrán NGO utcai zavargásokra bevethető embereket toboroz a Tisza vereségére készülve (forrás: AFP)

Ez a bizonyos ukrán NGO a „Büszkeségünk” (Our Pride) nevet viseli, a szervezet Zelenszkij korábbi jobbkezéhez, Andrij Jermakhoz köthető, aki a hírhedt aranyvécé-botrányba bukott bele. Úgy tűnik, a korrupt ukrán bűnöző az életviteléhez tökéletesen illeszkedő új feladatkört kapott.

A tiszás ügynökbotrány és az ukrán kémügy célja

Minden egyes nappal egyre egyértelműbb, hogy az ukránok és az őket kiszolgáló Tisza már arra készülnek, hogy a választási vereségük után puccsal kíséreljék meg átvenni a hatalmat – vonja le a következtetést Szánthó Miklós.