Kiderült, miért nézte ki magának Budapest szívét a Tisza-frakció

„Egy apró ügy fénytörésében a teljes új világ: nem tetszik a kevésbé jó állapotban lévő irodaház az újdonsült kormánypárti politikusoknak” – hivta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs.

Költöznek a tiszások Fotó: Csudai Sándor

Emlékezetes, Magyar Péter leendő miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Tisza Párt képviselői nem költöznek be a Jászai Mari tér mellett lévő Képviselői Irodaházba. Ehelyett a Kossuth téren található Szabad György Irodaházban fog berendezkedni az új kormánypárti frakció. Kérdés, hogy a 141 fős frakció, valamint a hozzá kapcsolódó, vélhetően terjedelmes apparátus valóban elférhet-e az épületben. Ráadásul a Fidesz-kormányok egyik presztízsberuházása volt a Kossuth tér megújítását célzó Steindl Imre-program. Ennek részeként újult meg a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége székháza és vette fel az épület Szabad György nevét.

A probléma Orbán Balázs szerint ott kezdődik, hogy ezt az ingatlant jelenleg nem politikai hivatalnokok használják, így annak megszerzése nehezen vállalható.

A politikus kifejti, a tiszásoknak jobban tetszik a nem politikai hivatalnokok által használt felújított (egyesek szerint luxus) iroda a tér túloldalán. Valahogy el kell venni tőlük, de úgy, hogy ne legyen belőle botrány, így, a közvélemény számára is elfogadható magyarázatot kell találniu. Így jelenik meg az a narratíva, amely az ügynökaktákra és az épület „sötét múltjára” hivatkozva indokolná, miért nem költöznének a rosszabb állapotú épületbe.