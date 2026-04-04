Panyi Szabolcs kémbotránya nyilvánvalóvá tette, hogy külföldi titkosszolgálatok akciója zajlik Magyarország ellen

Mint ismeretes, március közepén robbant ki az a botrány, amelynek középpontjába Panyi Szabolcs került, és amely azóta folyamatosan új fejleményekkel bővül. A kiszivárgott hangfelvételek szerint az újságíró kapcsolatban állt külföldi titkosszolgálatokkal, és szerepet játszott Szijjártó Péter személyes telefonos kommunikációjának a megfigyelésében is.

Egyre súlyosabb részletek látnak napvilágot Panyi Szabolcs kémügyében.

Lehullt a lepel: külföldi titkosszolgálatok Magyar Péterékkel közösen próbálják meg befolyásolni az áprilisi választások eredményét

Egy a Mandinerhez eljutott hanganyag alapján Panyi egy európai uniós tagállam szolgálatának átadta a magyar külügyminiszter telefonszámát. Ez felveti annak lehetőségét, hogy a magyar diplomácia egyik kulcsszereplőjét külföldi eszközökkel figyelhették meg. Az újságíró később elismerte, hogy ő hallható a felvételen.

Három titkosszolgálat és politikai kapcsolatok

Az ügy újabb fordulatot vett, amikor egy friss hangfelvételen Panyi már arról beszélt, hogy nem egy, hanem három különböző európai titkosszolgálati forrással áll kapcsolatban. Állítása szerint ezek „olyan emberek, akiknek ez a munkájuk”, és szerinte ebben „nincs semmi ijesztő”.

A felvételen az is elhangzik, hogy találkozott Magyar Péterrel, akivel egy körülbelül egyórás megbeszélést folytatott. Ez a szál különösen politikailag érzékennyé tette az ügyet, mivel a kapcsolat felveti a külföldi beavatkozási szándékok és a magyar ellenzéki belpolitikai aktivitások összefonódásának lehetőségét.

Kormányzati reakciók és vizsgálat

A botrányra a kormány azonnal reagált. Orbán Viktor vizsgálatot rendelt el, hangsúlyozva, hogy egy kormánytag lehallgatása „súlyos támadás Magyarország ellen”. A miniszterelnök szerint az ügy túlmutat egy újságíró tevékenységén, és politikai célú nyomásgyakorlás állhat mögötte.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója pedig úgy fogalmazott, hogy az ügyben nemcsak titkosszolgálati kapcsolatok, hanem politikai együttműködés is kirajzolódik, amely többek között a magyar külpolitika irányainak a megváltoztatását célozhatja.