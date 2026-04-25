Több KDNP-s politikus sem ül be a parlamentbe

Az új Országgyűlésben több, eddig a parlamenti padsorokban ülő KDNP-s politikus sem foglal helyet: Latorcai János, az Országgyűlés eddigi alelnöke, Semjén Zsolt leköszönő miniszterelnök-helyettes, valamint Soltész Miklós államtitkár sem veszi fel a mandátumát – tudta meg az Index.

Latorcai János a 24.hu-nak úgy fogalmazott: a döntés mögött a fiatalítás szándéka áll, ennek jegyében adják át helyüket más politikusoknak. Egyelőre nem ismert, hogy a Fidesz–KDNP országos listájáról pontosan kik kerülnek majd be a parlamentbe.

A kereszténydemokraták frakciója nyolcfősre csökken, vezetését pedig Rétvári Bence veszi át

– értesült az Index.

Mint ahogyan azt korábban megírtuk, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes benyújtotta lemondását pártvezetői pozíciójáról, ezt azonban a KDNP elnöksége nem fogadta el. Úgy véli, generációváltásra, személyi és politikai megújulásra van szükség.