Tömeg várta Orbán Viktort Salgótarjánban

Vác után Salgótarjánban állt meg a Fidesz-kampánybusz, ahol a korai kezdés ellenére rengetegen várták Orbán Viktor miniszterelnököt Salgótarjánban. Az elmúlt években ipari területek fejlesztése és városrehabilitációs programok indultak Salgótarjánban,valamint turisztikai célból is fejlesztették a környező várakat és kirándulóhelyeket. Talán ezért is örültek annyira Orbán Viktornak.

Egymillió kézfogás akció Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Lázár János építési és közlekedési miniszter részvételével Salgótarjánban

Egyáltalán nem látszik kormányváltó hangulat, a béke és szeretetteljes fogadtatás viszont annál inkább.