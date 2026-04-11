Tömeg várta Orbán Viktort Salgótarjánban

A jelek szerint alaposan rákapcsolt a nagyobbik kormánypárt a választási véghajrájában. A korai kezdés ellenére rengetegen várták Orbán Viktort Salgótarjánba. Nem véletlenül.
Vác után Salgótarjánban állt meg a Fidesz-kampánybusz, ahol a korai kezdés ellenére rengetegen várták Orbán Viktor miniszterelnököt Salgótarjánban. Az elmúlt években ipari területek fejlesztése és városrehabilitációs programok indultak Salgótarjánban,valamint turisztikai célból is fejlesztették a környező várakat és kirándulóhelyeket. Talán ezért is örültek annyira Orbán Viktornak.
Egyáltalán nem látszik kormányváltó hangulat, a béke és szeretetteljes fogadtatás viszont annál inkább.
