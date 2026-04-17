Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

Toroczkai László

A Mi Hazánk ismét Dúró Dórát jelöli az Országgyűlés alelnökének

Ismét Dúró Dórát jelöli parlamenti alelnöknek a Mi Hazánk Mozgalom – közölte Toroczkai László pártelnök újságíróknak nyilatkozva az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő pénteki tárgyalás után.
Toroczkai László hangsúlyozta: „A Mi Hazánk megőrizte mandátumainak számát, de mivel a korábbinál kevesebb frakció alakul, így több bizottsági tisztségre tarthat igényt.”

Budapest, 2026. február 25. Toroczkai László, a Mi Hazánk vezérszónoka felszólal az Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetséggé alakításának, valamint a tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvések elutasításáról szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. február 25-én. MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Ugyan még kialakulóban van a leendő bizottsági struktúra, de szeretnék megtartani a vállalkozásfejlesztés, valamint megszerezni a mezőgazdaság és vidékfejlesztés területével foglalkozó parlamenti testület elnöki posztját”

 – fogalmazott a pártelnök.

Tájékoztatása szerint az egyeztetésen sem a Tisza Párt, sem a Fidesz-KDNP nem ment bele személyi kérdések tárgyalásába.

A politikus jelezte, a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP részéről is fogadókészséget tapasztaltak azon kezdeményezésükre, hogy a képviselők tegyenek esküt a Szent Koronára.

Elmondta, a leendő kormányoldal várhatóan támogatni fogja több parlamenti vizsgálóbizottság felállítására teendő javaslatukat; az egyik ilyen testületben a „végrehajtó-maffia”, a másikban a Magyar Nemzeti Bank „ügyeivel” foglalkoznának a képviselők.

Kérdésre válaszolva a politikus közölte: valószínűleg május 9-én tartja alakuló ülését a parlament, és aznap szavaznak a kormányfő személyéről is. Az időpontot a Tisza Párt javasolta, és az a Mi Hazánk számára is támogatható.

 

