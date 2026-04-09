Újabb megrázó információk a Török Áramlat elleni szabotázsakcióról

Alekszandar Vucsics szerb elnök tájékoztatása szerint két nagy hátizsákban találtak robbanóanyagot és gyújtózsinórokat, néhány száz méterre a Török Áramlat gázvezetéktől vasárnap. Az ügyben nyomozást rendeltek el, a Magyar Nemzet a szerbiai ügyészségnél érdeklődött a nyomozás fejleményei iránt.

Magyarkanizsa mellett, a Török Áramlat gázvezetékhez közel találhatták meg a robbanóanyagot

A Magyar Nemzet által küldött megkeresésre adott hivatalos dokumentum szerint

megalapozott a gyanú, hogy a megtalált eszközökből „szakértő személy robbanószerkezetet készíthetett volna”,

és az ügyben egy lehetséges támadás előkészítése, valamint szabotázs és robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekmény gyanúja merült fel.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják, ki helyezhette el az eszközöket, megjegyezve azt is, hogy

a robbanóanyagokat tartalmazó hátizsákokat a szerb katonaság jelzése alapján találták meg a vajdasági Ilonafalu és Oromhegyes közötti területen.

A lap azt is hozzáteszi, a tájékoztatásra hivatkozva, hogy

az elkövető kiléte egyelőre ismeretlen,

és a lefoglalt tárgyak sem szolgáltak olyan konkrét adattal, amely egyértelműen meghatározná a nyomozás további irányát.

A szerbiai ügyészség folytatja a vizsgálatot, további bizonyítékok gyűjtésén dolgozik a feltételezett elkövető azonosítása érdekében.

Arról lapunk is beszámolt, hogy komoly biztonsági készültséget váltott ki a szerb–magyar határ közelében talált veszélyes eszközök ügye. A robbanóanyag egy, a két országot összekötő kritikus gázinfrastruktúra közelében került elő, ezért a szerb és a magyar hatóságok is kiemelten kezelték az esetet.