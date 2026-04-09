Újabb megrázó információk a Török Áramlat elleni szabotázsakcióról

Alekszandar Vucsics szerb elnök tájékoztatása szerint két nagy hátizsákban találtak robbanóanyagot és gyújtózsinórokat, néhány száz méterre a Török Áramlat gázvezetéktől vasárnap. Az ügyben nyomozást rendeltek el, a Magyar Nemzet a szerbiai ügyészségnél érdeklődött a nyomozás fejleményei iránt.
A Magyar Nemzet által küldött megkeresésre adott hivatalos dokumentum szerint
- megalapozott a gyanú, hogy a megtalált eszközökből „szakértő személy robbanószerkezetet készíthetett volna”,
- és az ügyben egy lehetséges támadás előkészítése, valamint szabotázs és robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekmény gyanúja merült fel.
A hatóságok jelenleg is vizsgálják, ki helyezhette el az eszközöket, megjegyezve azt is, hogy
a robbanóanyagokat tartalmazó hátizsákokat a szerb katonaság jelzése alapján találták meg a vajdasági Ilonafalu és Oromhegyes közötti területen.
A lap azt is hozzáteszi, a tájékoztatásra hivatkozva, hogy
- az elkövető kiléte egyelőre ismeretlen,
- és a lefoglalt tárgyak sem szolgáltak olyan konkrét adattal, amely egyértelműen meghatározná a nyomozás további irányát.
A szerbiai ügyészség folytatja a vizsgálatot, további bizonyítékok gyűjtésén dolgozik a feltételezett elkövető azonosítása érdekében.
Arról lapunk is beszámolt, hogy komoly biztonsági készültséget váltott ki a szerb–magyar határ közelében talált veszélyes eszközök ügye. A robbanóanyag egy, a két országot összekötő kritikus gázinfrastruktúra közelében került elő, ezért a szerb és a magyar hatóságok is kiemelten kezelték az esetet.
A szerb elnök tájékoztatása szerint két nagy hátizsákban találtak robbanóanyagot és gyújtózsinórokat, néhány száz méterre a vezetéktől.
A vajdasági magyar sajtó arról írt akkor, hogy a környéken helikoptereket, drónokat és más technikai eszközöket is bevetettek, több utat pedig lezártak a nyomozás idejére.
Orbán Viktor az esetet követően Kiskundorozsmára utazott, a miniszterelnök személyesen ellenőrizte az infrastruktúrát, miután robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
Később a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszára látogatott el, ahol a katonai védelmet megerősítették. A helyszínen tartott sajtótájékoztatóján a miniszterelnök azt mondta, Magyarország energiaellátása biztonságban van, ebből nem lehet kampánykérdést csinálni.