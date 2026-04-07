Ukrajna állhat a Török Áramlat szabadkai szakasza ellen tervezett terrortámadás mögött, mondta a Euronews szerb adásában egy neves biztonságtudományi professzor – írta az Ellenpont kedden.

Támadási kísérlet érte a Török Áramlat gázvezetékhez tartozó létesítményt (illusztráció, forrás: AFP)

A lap rámutatott, Miroslav Bjegović azt mondta, hogy

egy sikeres akció egyértelműen Volodimir Zelenszkij érdekét szolgálta volna,

Magyarország energiaellátása ugyanis a Török Áramlat „kiiktatásával” ellehetetlenülne, ami a kétarcú Magyar Pétert hozná kedvező helyzetbe a pár nap múlva esedékes választás előtt.

Bjegovic felhívta a figyelmet arra is, hogy

az ukránok robbantották fel az Északi Áramlatot is, és azt is letagadták.

Zelenszkij nyíltan beavatkozik a magyar választásokba, hogy Magyar Pétert segítse – tették hozzá.

A szakértő a robbanóanyagra kitérve elmondta,

ebben az esetben C4-es plasztik robbanóanyagot találtak, amellyel csak a hadsereg vagy a rendőrség speciális egységei rendelkeznek. Magán a robbanóanyagon a gyártó ország is fel volt tüntetve: az Amerikai Egyesült Államok, ami véleményem szerint arról árulkodik, hogy ez a robbanóanyag katonai raktárból származott, mondhatni valamilyen NATO-laktanyából vagy objektumból.

A Török Áramlat ellen korábban is terveztek akciót az ukránok

Ahogyan korábban megírtuk,

vasárnap hajnalban indult nagyszabású akció a szerbiai Magyarkanizsa mellett, miután gyanús csomagot találtak a Török Áramlat gázvezeték közelében.

Orbán Viktor összehívta a védelmi tanácsot, majd bejelentette, megerősítik a magyarországi szakasz katonai védelmét.

Egy külföldi férfit már elfogtak Szerbiában gázvezeték-szabotázs gyanújával.

Az ukránok arrogánsan reagáltak a hírre. Zelenszkij tévéjében egy ukrán műsorvezető azt mondta:

Ha az ukránok fel akarják robbantani a Török Áramlatot, akkor meg is teszik.”

Az ukránok egyébként már az Északi Áramlat felrobbantásakor is terveztek merényletet a Török Áramlat ellen.