Ukrajna állhat a Török Áramlat szabadkai szakasza ellen tervezett terrortámadás mögött, mondta a Euronews szerb adásában egy neves biztonságtudományi professzor – írta az Ellenpont kedden.
A lap rámutatott, Miroslav Bjegović azt mondta, hogy
egy sikeres akció egyértelműen Volodimir Zelenszkij érdekét szolgálta volna,
Magyarország energiaellátása ugyanis a Török Áramlat „kiiktatásával” ellehetetlenülne, ami a kétarcú Magyar Pétert hozná kedvező helyzetbe a pár nap múlva esedékes választás előtt.
Bjegovic felhívta a figyelmet arra is, hogy
az ukránok robbantották fel az Északi Áramlatot is, és azt is letagadták.
Zelenszkij nyíltan beavatkozik a magyar választásokba, hogy Magyar Pétert segítse – tették hozzá.
A szakértő a robbanóanyagra kitérve elmondta,
ebben az esetben C4-es plasztik robbanóanyagot találtak, amellyel csak a hadsereg vagy a rendőrség speciális egységei rendelkeznek. Magán a robbanóanyagon a gyártó ország is fel volt tüntetve: az Amerikai Egyesült Államok, ami véleményem szerint arról árulkodik, hogy ez a robbanóanyag katonai raktárból származott, mondhatni valamilyen NATO-laktanyából vagy objektumból.
A Török Áramlat ellen korábban is terveztek akciót az ukránok
Ahogyan korábban megírtuk,
vasárnap hajnalban indult nagyszabású akció a szerbiai Magyarkanizsa mellett, miután gyanús csomagot találtak a Török Áramlat gázvezeték közelében.
Orbán Viktor összehívta a védelmi tanácsot, majd bejelentette, megerősítik a magyarországi szakasz katonai védelmét.
Egy külföldi férfit már elfogtak Szerbiában gázvezeték-szabotázs gyanújával.
Az ukránok arrogánsan reagáltak a hírre. Zelenszkij tévéjében egy ukrán műsorvezető azt mondta:
Ha az ukránok fel akarják robbantani a Török Áramlatot, akkor meg is teszik.”
Az ukránok egyébként már az Északi Áramlat felrobbantásakor is terveztek merényletet a Török Áramlat ellen.