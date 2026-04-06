Gyomorforgató dolog hangzott el Zelenszkij tévéjében

„Ha az ukránok fel akarják robbantani a Török Áramlatot, akkor meg is teszik” – ezzel a kijelentéssel reagált egy ukrán műsorvezető a vezetéket érintő támadásra, írja az Ellenpont.

Mint korábban beszámoltunk róla, vasárnap hajnalban indult nagyszabású akció a szerbiai Magyarkanizsa mellett, miután gyanús csomagot találtak a Török Áramlat gázvezeték közelében. A szerb elnökkel folytatott konzultáció után Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy összehívja a rendkívüli védelmi tanácsot, amelynek ülése után a kormányfő bejelentette: sem a személyzetben, sem a gázvezetékben nem keletkezett kár.

A portál kitér rá, korábban is felmerült, hogy az ukrán fél célpontként tekinthet a hasonló infrastruktúrákra.

Mint írják, azért érdemes komolyan venni az ukrán műsorvezető fenyegető szavait, mivel 2022 szeptemberében az ukránok megsemmisítették az Északi Áramlatot. Az ügy felgöngyölítése során kiderült, eredetileg dupla támadást terveztek, a másik célpont már akkor is a Török Áramlat lett volna. Zaluzsnij, akkori katonai vezető javaslata az volt, hogy a Fekete-tengert is vegyék célba.