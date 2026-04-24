Török Gábor guillotine-nal, vér fröccsenésével érzékenyít a 24.hu propagandaoldalon   

Török Gábor politikai elemző a 24.hu podcastműsorában beszélt arról, hogy az ellenzéki szavazók nagy többsége bosszúra vágyik a korábbi kormányzat képviselőivel szemben.

Látszólag olyan, mintha Magyar Péter bármit megtehetne, mézeshetek vannak. De azt érzem, hogy azért a szavazótábornak van egy nagyon erős, egyértelmű elvárása, hogy a guillotine kerüljön beüzemelésre. És az a helyzet, hogy valójában Magyar Péter politikai érdeke is ez”

– mondta Török Gábor a 24 Extra exkluzivitást garantáló, az egészében a Csúcs-csomag előfizetői számára elérhető műsorában, a Törökülésben a kétharmados Tisza-győzelmet hozó választást követő első néhány napot értékelve.

Az ellenzéki szavazók, akik 16 éven keresztül szenvedték el az Orbán-kormányt, azok nyilvánvalóan Magyar Péterben – ahogy mindig is mondtam – egy kalapácsot látnak. Azt várják, hogy ez a kalapács lesújtson, a guillotine üzemeljen, a vér fröccsenjen. Ez a választói elvárás, én mindenhol ezt tapasztalom”

– mondta Török Gábor, hozzátéve, hogy a Tisza Párt vezetőjének is az a politikai érdeke, hogy ne menjen ezzel szembe.

A politológus meglátása szerint Magyarra a következő hónapokban elképesztően nehéz, megosztó személyi, szakpolitikai és költségvetési döntések várnak, melyek akár megkezdhetik a nagyon széles Tisza-tábor lemorzsolódását, de legalábbis megosztóak lehetnek. Éppen ezért Török szerint a leendő miniszterelnöknek nem ártanak, hanem inkább használnak az olyan konfliktusos témák, mint a közjogi intézmények vezetőinek lemondatása vagy az elszámoltatás kérdése.

Ha ezeket le tudja úgy vezényelni, hogy a színpadra kirakja a guillotine-t, és a paraván mögött pedig viszi ezeket a döntéseket nagyobb figyelem nélkül, akkor számára ez jó dolog"

– mondta az elemző a 24.hu podcastműsorában beszélve.