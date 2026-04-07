Történelmi nap volt a mai, vasárnapi győzelemre számít Szentkirályi Alexandra

„Történelmi nap! Vasárnap hatalmas győzelmet fogunk aratni!” – írja Facebook-bejegyzésében Szentkirályi Alexandra, megosztva egy részletet az amerikai alelnök, J. D. Vance látogatásából. Húsz éve nem volt egyébként ilyen fontos amerikai vendég Budapesten. J. D. Vance Orbán Viktor szövetségese, aki az elmúlt években a magyar szuverenitás egyik leghatározottabb védelmezőjévé vált.
A budapesti Fidesz elnöke által posztolt felvételen az látható, ahogyan Orbán Viktor és JD Vance lekzelenek egymással.
Mint korábban megírtuk, húsz éve nem volt ilyen fontos amerikai vendég Budapesten. Magyarországra látogatott J. D. Vance, Orbán Viktor szövetségese, aki az elmúlt években a magyar szuverenitás egyik leghatározottabb védelmezőjévé vált. Az amerikai alelnök következetesen kiáll a magyar család- és bevándorláspolitika mellett, miközben bírálja Brüsszel magyarellenes intézkedéseit. Ez történt a Magyar-Amerikai Barátság Napja címmel meghirdetett nagygyűlésen.
