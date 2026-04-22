Szimpátiatüntetést szerveznek Magyarország állami intézményeinek vezetői mellett

Szimpátiatüntetést szervez május 10-ére, Budapestre, a Szent György térre Magyarország állami intézményeinek vezetői mellett Kurucz Dániel, televíziós műsorvezető és producer, a KözTér című YouTube-csatorna arca, valamint a Hungarikumokkal a világ körül című utazós sorozat producere és házigazdája.

A Facebook-esemény leíratában a szervezők emlékeztetnek: Magyar Péter felszólította Magyarország állami intézményeinek vezetőit, hogy legkésőbb május 31-ig mondjanak le, különben eltávolítja őket a hivatalukból – annak ellenére, hogy mindegyiküket a magyar országgyűlés választotta meg legitim módon.

Név szerint a fenyegetett hivatalok és vezetőik:

· Köztársasági Elnök - Dr. Sulyok Tamás,

a Kúria elnöke - Dr. Varga Zs. Andrást,

a legfőbb ügyész- Dr. Nagy Gábor Bálint,

az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke - Dr. Windisch László,

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke – Dr. Koltay András,

az Alkotmánybíróság elnöke - Dr. Polt Péter,

a Gazdasági Versenyhivatal elnöke (GVH) - Dr. Rigó Csaba Balázs.

„Ha egyetért azzal, hogy a 141 mandátummal rendelkező új kormánynak nem árt, ha van némi alkotmányos gátja, megakadályozva a teljes és abszolút túlhatalmat, akkor május 10-én délután 16:00-tól a köztársasági elnök palotája előtt helyezzen el egy fehér virágot. Fejezzük ki együtt a szolidaritásunkat az állami intézményvezetők mellett” – írták.

Arra kérték az érdeklődőket, „emlékeztessük Magyarországot, hogy kétharmados többség birtokában még a Fidesz-KDNP, se lépett meg hasonlót - kivéve Baka András eltávolítását, ami akkor komoly csorbát jelentett a magyar demokrácián. Ne forduljon még egyszer elő ilyen! Ne féljünk, tegyünk ellene!”