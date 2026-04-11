Tűzfalcsoport – videón Magyar Péter gyanút keltő viselkedése

Két felvétel került a Tűzfalcsoport birtokába, mindkettő a Lock nevű szórakozóhelyen készült 2024 augusztusában. A közös bennük Magyar Péter, illetve a rajtuk látható szokatlan viselkedés.

Magyar Péter zavaros beszéde mellett izzadása keltett gyanút, hiszen a klimatizált helyiségben nem volt meleg a beszámolók szerint

A felvételek megküldője szerint többen is videóztak az eseményen, és többeknek feltűnt, hogy a légkondicionálás ellenére a Tisza Párt elnöke gyanúsan izzadt, rövid beszédében összevissza csapongott, Fábry Sándor ismert – senki se nyúljon magához – fordulatával viccelődött, illetve azzal, hogy senki se izguljon, mert 21 év a korhatár, a végén pedig azt kívánta, hogy élvezzük a napot, ami késő este lévén szinten meglehetősen furcsa volt. Ezek után jól láthatóan Radnai Márkhoz, állandó bulipartneréhez lépett, és zavartan törölgette a homlokát Magyar Péter, majd fiatal lányokat kezdett el ölelgetni, puszilgatni.