Tájékoztatott a Legfőbb Ügyészség az újdörögdi kézigránátos baleset vizsgálatáról 

Éles kézigránáttal végrehajtott dobógyakorlat során felrobbant egy gránát egy kormánytisztviselő kezében a Magyar Honvédség újdörögdi gyakorlóterén még 2025 márciusában, amelynek következtében a fiatal nő mindkét karját elveszítette. A baleset nagy port kavart, különösen azért, mert a kiképzést kifejezetten civilek (kormánytisztviselők) számára szervezték. Kanász-Nagy Máté független országgyűlési képviselő az ügyben írásbeli kérdéssel fordult Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészhez.
A baleset ügyében indított nyomozás még tart
A lefőbb ügyész a válaszában jelezte, hogy a Győri Regionális Nyomozó Ügyészségen folyamatban lévő eljárásban még nem született érdemi döntés.
A nyomozás továbbra is felderítési szakban van”
– írta, vagyis az ügy még nem jutott el a lezáráshoz szükséges szakaszba. Hangsúlyozta, hogy az eljárás további menetéről csak a beszerzett bizonyítékok teljes körű értékelését követően tudnak határozni, így egyelőre nem ismert, mikor kerül sor a jogi következtetések levonására és a nyomozás lezárására.