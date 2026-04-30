baleset

Tájékoztatott a Legfőbb Ügyészség az újdörögdi kézigránátos baleset vizsgálatáról 

Továbbra is folyik a nyomozás az újdörögdi gyakorlótéren történt, súlyos sérülést okozó baleset ügyében. A Legfőbb Ügyészség tájékoztatása szerint az eljárás továbbra is felderítési szakaszban van, így a jogi következtetésekre egyelőre várni kell.
Éles kézigránáttal végrehajtott dobógyakorlat során felrobbant egy gránát egy kormánytisztviselő kezében a Magyar Honvédség újdörögdi gyakorlóterén még 2025 márciusában, amelynek következtében a fiatal nő mindkét karját elveszítette. A baleset nagy port kavart, különösen azért, mert a kiképzést kifejezetten civilek (kormánytisztviselők) számára szervezték. Kanász-Nagy Máté független országgyűlési képviselő az ügyben írásbeli kérdéssel fordult Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészhez.

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész arról tájékoztatott, hogy az újdörögdi baleset ügyében továbbra is folyik a nyomozás (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)
A baleset ügyében indított nyomozás még tart

A lefőbb ügyész a válaszában jelezte, hogy a Győri Regionális Nyomozó Ügyészségen folyamatban lévő eljárásban még nem született érdemi döntés. 

A nyomozás továbbra is felderítési szakban van”

– írta, vagyis az ügy még nem jutott el a lezáráshoz szükséges szakaszba. Hangsúlyozta, hogy az eljárás további menetéről csak a beszerzett bizonyítékok teljes körű értékelését követően tudnak határozni, így egyelőre nem ismert, mikor kerül sor a jogi következtetések levonására és a nyomozás lezárására.

