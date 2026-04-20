Kiderült, ki lesz az új házelnök, bejelentést tett Magyar Péter

Videón a brutális gázolás: szirénázó mentő elé futott a gyalogos – videó

Magyar Péter

Kiderült, ki lesz az új házelnök, bejelentést tett Magyar Péter

Az üzleti életből érkező Forsthoffer Ágnest jelöli házelnöknek a Tisza Párt. A bejelentést Magyar Péter tette meg, a döntés komoly változást jelez az Országgyűlés élén.
A Tisza Párt Forsthoffer Ágnest jelöli az Országgyűlés új elnökének – jelentette be Magyar Péter hétfő reggel a Facebook-oldalán. A jelölt nem klasszikus politikai pályáról érkezik. Forsthoffer Ágnes korábban az üzleti életben volt aktív: fiatalon a balatonfüredi Hotel Margaréta többségi tulajdonosa és igazgatója lett. A család Balatonfüreden és környékén több ingatlannal is rendelkezik, Tihanyban vendégházat is üzemeltettek.

Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter Forrás: Facebook
A családi érdekeltségek az elmúlt években jelentős, százmilliós nagyságrendű támogatásokat nyertek el európai uniós pályázatokon és közbeszerzéseken, miközben vállalkozásaik nyereségesen működtek.

A jelölés több szempontból is figyelemre méltó. A Tisza Párt egy olyan szereplőt emelne az Országgyűlés élére, aki eddig nem volt ismert a nagypolitikában. Forsthoffer Ágnes 2024-ben még önkormányzati képviselőnek indult Balatonfüreden, de nem szerzett mandátumot, ezt követően csatlakozott a párthoz.

Amennyiben a parlament megválasztja, több mint egy évtized után új házelnöke lesz az Országgyűlésnek: az Országgyűlés elnöki tisztségét 2010 óta Kövér László töltötte be. Az MSZP-s Szili Katalin után Forsthoffer lesz a második női házelnök az 1990 utáni időszakban.

 

