Kiderült, ki lesz az új házelnök, bejelentést tett Magyar Péter

A Tisza Párt Forsthoffer Ágnest jelöli az Országgyűlés új elnökének – jelentette be Magyar Péter hétfő reggel a Facebook-oldalán. A jelölt nem klasszikus politikai pályáról érkezik. Forsthoffer Ágnes korábban az üzleti életben volt aktív: fiatalon a balatonfüredi Hotel Margaréta többségi tulajdonosa és igazgatója lett. A család Balatonfüreden és környékén több ingatlannal is rendelkezik, Tihanyban vendégházat is üzemeltettek.
A családi érdekeltségek az elmúlt években jelentős, százmilliós nagyságrendű támogatásokat nyertek el európai uniós pályázatokon és közbeszerzéseken, miközben vállalkozásaik nyereségesen működtek.
A jelölés több szempontból is figyelemre méltó. A Tisza Párt egy olyan szereplőt emelne az Országgyűlés élére, aki eddig nem volt ismert a nagypolitikában. Forsthoffer Ágnes 2024-ben még önkormányzati képviselőnek indult Balatonfüreden, de nem szerzett mandátumot, ezt követően csatlakozott a párthoz.
Amennyiben a parlament megválasztja, több mint egy évtized után új házelnöke lesz az Országgyűlésnek: az Országgyűlés elnöki tisztségét 2010 óta Kövér László töltötte be. Az MSZP-s Szili Katalin után Forsthoffer lesz a második női házelnök az 1990 utáni időszakban.