Kiderült, ki lesz az új házelnök, bejelentést tett Magyar Péter

A Tisza Párt Forsthoffer Ágnest jelöli az Országgyűlés új elnökének – jelentette be Magyar Péter hétfő reggel a Facebook-oldalán. A jelölt nem klasszikus politikai pályáról érkezik. Forsthoffer Ágnes korábban az üzleti életben volt aktív: fiatalon a balatonfüredi Hotel Margaréta többségi tulajdonosa és igazgatója lett. A család Balatonfüreden és környékén több ingatlannal is rendelkezik, Tihanyban vendégházat is üzemeltettek.

Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter

A családi érdekeltségek az elmúlt években jelentős, százmilliós nagyságrendű támogatásokat nyertek el európai uniós pályázatokon és közbeszerzéseken, miközben vállalkozásaik nyereségesen működtek.