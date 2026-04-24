Újabb két minisztert nevezett meg Magyar Péter, a fél ország megdöbbent

Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek Magyar Péter. A választáson győztes Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök pénteken a Facebookon bejelentette azt is, hogy az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális és Családügyi Minisztériumot „a magyar történelemben először egy vak honfitársunk”, Kátai-Németh Vilmos fogja vezetni.

Magyar Péter 14 órakor külön videóban jelenti be a Tisza-kormány oktatási miniszterét.

Sajtóinformáció szerint Tisza Párt korábban már fel is kérte Rubovszky Ritát az oktatási tárca vezetésére, és a pedagógus igent mondott a felkérésre. Több, hangosan rendszerváltást követő tiszás közéleti szereplő is rendkívül negatívan nyilatkozott a nő személyéről. Pankotai Lili is jelezte felháborodását, aki azt állította:

Elfogadhatatlannak tartom, hogy egy világi intézmény – azon belül is az Oktatási Minisztérium – élére olyan, egyházi kötődésből jövő embert nevezzenek ki, amely egyház a Fidesszel karöltve lapátolta ki a pénzt az óvodákból, iskolákból, egyetemekből.”

A bejelentést kifogásolta a szintén elkötelezett tiszás pedagógus, Palya Tamás, akit korábban kirúgtak a Kölcsey Ferenc Gimnáziumból. Palya Tamás a közösségi oldalán kiemelte:

Azt írtam, hogy a Tiszára szavazok, így is lett, de ha nem tetszik valami, azt rögtön szóvá teszem. Sajnos már el is jött ez a pillanat.”

A pedagógus ezt követően azt állította, több kollégája is arról számolt be, hogy Rubovszky egy narcisztikus, zsarnok, autokrata, képmutató, vaskalapos személy.

Molnár Áron pedig azt sérelmezte, hogy szerinte Rubovszky asszisztált egy lejárató kampányhoz, amely ellene és egy Nényei Pál nevű, a Ciszterci Gimnáziumban tanító pedagógus ellen zajlott, mert elhívták a színész-aktivistát egy beszélgetésre.

A tiszás szavazók is lázadnak

Az, hogy Rubovszky Rita neve felmerült miniszterjelöltként, a Tisza Párt támogatóinál is kiverte a biztosítékot. A különböző, a pártot támogató oldalakból és csoportokból ugyanis folyamatosan érkeznek a negatív bejegyzések.