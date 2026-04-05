Felborulhat minden: Orbán Balázs szerint célkeresztben van Magyarország

Külföldi beavatkozási kísérletek és egyre súlyosbodó energiaválság árnyékában érkezett meg a kampány a finisébe – erről írt közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

A politikus bejegyzésében azt írta: egyre több konkrétum lát napvilágot a magyar választásokba történő ukrán beavatkozásról. Állítása szerint Magyarországot fenyegetések érik, nyomás alá helyezik, valamint az ország energiaellátását is veszélyeztető lépések történtek, például gáz- és olajszállítások korlátozásával.

A poszt szerint az ukrán kapcsolatok a Magyar Péter vezette Tisza Párt köreihez is elérnek. Orbán Balázs azt írja, hogy Panyi Szabolcs, akit titkosszolgálati kapcsolatokkal hoz összefüggésbe, kapcsolatban állhatott a párt vezetésével. Hozzátette:

egy kutatás szerint a magyarok többsége elítéli az ilyen tevékenységeket.

A politikus arról is beszámolt, hogy az ukrán nagykövet egy külföldi interjúban Magyarország destabilizálásáról beszélt, és nyíltan méltatta a Tisza Pártot.

A bejegyzés kitér egy másik ügyre is: Orbán Balázs szerint a Tisza Párthoz köthető körök haditechnikai beruházásokban is érdekeltek lehetnek. Azt írja, hogy egy, a párthoz köthető személy lőporszállítással kapcsolatos ügyben bukott le, valamint felmerült egy hazai lőporgyár megvásárlásának terve is.

Orbán Balázs szerint a Tisza Párt energiaterve összhangban van a brüsszeli elképzelésekkel, és az orosz energiáról való leválást, valamint a rezsicsökkentés megszüntetését tartalmazza. A politikus több ellenzéki szereplő nyilatkozatát idézve azt állítja, hogy a jelenlegi támogatási rendszer kivezetését szorgalmazzák.

Ez pedig jelentős többletterhet jelentene a magyar háztartások számára.

A poszt kitér egy friss biztonsági esetre is: Aleksandar Vucsics tájékoztatása szerint robbanószerkezetet találtak a Magyarországot is ellátó gázinfrastruktúra közelében.