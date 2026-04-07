J. D. Vance Budapesten – komoly üzenetet hoz Washingtonból

ukrán állampolgár

Bőröndökben menekítették ki az ukrán háborús pénzt Isztambulba

A szervezett bűnözői csoport egy év alatt több mint 2 milliárd dollár készpénzt mosott tisztára Románián keresztül. Az oknyomozó újságíró szerint az ukrán háborús pénzt repülővel szállították, mindenféle igazoló dokumentum nélkül.
Újabb súlyos ukrán pénzmosási botrányra derült fény, Iosefina Pascal legfrissebb tényfeltáró anyagből kiderül, hogy bőröndökben menekítették ki az ukrán háborús pénzt – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. A portál cikke szerint a bukaresti Otopeni repülőtérről kiszivárgott vámnyilvántartások alapján ukrán állampolgárok Isztambulba tartó járatokon fejenként 250 000-570 000 dollár feletti összeget jelentettek be: a pénz eredetét pedig „üzleti tevékenység/jövedelemként” jelölték meg, igazoló dokumentumok nélkül.

Repülővel vitték az ukrán háborús pénzt Isztambulba

Felidézték, az ügy nyilvánosságra kerülése vezetett a közelmúltban a Románia központi pénzügyi hírszerző egysége vezetője, Bogdan Stan és helyettese menesztéséhez. 

A román oknyomozó  újságíró szerint ez az újabb, a 2 milliárd dolláros pénzmosási gyanú és a 2026 márciusában Magyarországon történt 82 millió dolláros lefoglalás – az aranykonvoj ügy – összhangban áll a Kijevből később EU-ba irányuló páncélozott járműveken szállított készpénzáramlások mintájával.

Kiszivárgott román határátkelési naplók a bukaresti Otopeni repülőtérről (2025. február 19.) tucatnyi ukrán állampolgárt mutatnak ki, akik hatalmas mennyiségű, nem dokumentált készpénzt vittek magukkal a repülőjáratokon.

A hivatalos vámnyilvántartásokból kiderül, hogy:

• Nadja Holban – 284 500 dollár a TAROM RO261 járaton

• Dmitro Gavriljuk – 255 000 dollár a RO261 járaton

• Natalja és Pavlo Stokajlo – 280 000–284 000 dollár a RO261 járaton

• több másik személy a Turkish Airlines TK1040 / TK1044 / TK1046 és a Pegasus PC362 járatain 290 000–570 000 dollárt vitt magával fejenként.

A kiszivárgott dokumentumok szerint a román vámhatóságok hivatalos nyilvántartásba vették ezeknek az összegeknek az átszállítását, és engedélyezték az érintettek továbbhaladását anélkül, hogy leállították volna az eljárást.

 Iosefina Pascal forrásai szerint ez a szervezett bűnözői csoport egy év alatt több mint 2 milliárd dollár készpénzt mosott tisztára Románián keresztül.

A legnagyobb készpénzmennyiségek ráadásul éppen a romániai elnökválasztás idején haladtak át. Mindez egy évvel azelőtt történt, hogy Magyarországon 2026 márciusában vizsgálat indult, ahol a hatóságok körülbelül 82 millió dollár készpénzt és aranyat foglaltak le ukrán Oschadbank páncélozott járművekből, és pénzmosás gyanúja alapján nyomozást indítottak.

 

