Bőröndökben menekítették ki az ukrán háborús pénzt Isztambulba

Újabb súlyos ukrán pénzmosási botrányra derült fény, Iosefina Pascal legfrissebb tényfeltáró anyagből kiderül, hogy bőröndökben menekítették ki az ukrán háborús pénzt – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. A portál cikke szerint a bukaresti Otopeni repülőtérről kiszivárgott vámnyilvántartások alapján ukrán állampolgárok Isztambulba tartó járatokon fejenként 250 000-570 000 dollár feletti összeget jelentettek be: a pénz eredetét pedig „üzleti tevékenység/jövedelemként” jelölték meg, igazoló dokumentumok nélkül.

Repülővel vitték az ukrán háborús pénzt Isztambulba

Felidézték, az ügy nyilvánosságra kerülése vezetett a közelmúltban a Románia központi pénzügyi hírszerző egysége vezetője, Bogdan Stan és helyettese menesztéséhez.

A román oknyomozó újságíró szerint ez az újabb, a 2 milliárd dolláros pénzmosási gyanú és a 2026 márciusában Magyarországon történt 82 millió dolláros lefoglalás – az aranykonvoj ügy – összhangban áll a Kijevből később EU-ba irányuló páncélozott járműveken szállított készpénzáramlások mintájával.

Kiszivárgott román határátkelési naplók a bukaresti Otopeni repülőtérről (2025. február 19.) tucatnyi ukrán állampolgárt mutatnak ki, akik hatalmas mennyiségű, nem dokumentált készpénzt vittek magukkal a repülőjáratokon.

A hivatalos vámnyilvántartásokból kiderül, hogy:

• Nadja Holban – 284 500 dollár a TAROM RO261 járaton

• Dmitro Gavriljuk – 255 000 dollár a RO261 járaton

• Natalja és Pavlo Stokajlo – 280 000–284 000 dollár a RO261 járaton

• több másik személy a Turkish Airlines TK1040 / TK1044 / TK1046 és a Pegasus PC362 járatain 290 000–570 000 dollárt vitt magával fejenként.

A kiszivárgott dokumentumok szerint a román vámhatóságok hivatalos nyilvántartásba vették ezeknek az összegeknek az átszállítását, és engedélyezték az érintettek továbbhaladását anélkül, hogy leállították volna az eljárást.

Iosefina Pascal forrásai szerint ez a szervezett bűnözői csoport egy év alatt több mint 2 milliárd dollár készpénzt mosott tisztára Románián keresztül.

A legnagyobb készpénzmennyiségek ráadásul éppen a romániai elnökválasztás idején haladtak át. Mindez egy évvel azelőtt történt, hogy Magyarországon 2026 márciusában vizsgálat indult, ahol a hatóságok körülbelül 82 millió dollár készpénzt és aranyat foglaltak le ukrán Oschadbank páncélozott járművekből, és pénzmosás gyanúja alapján nyomozást indítottak.