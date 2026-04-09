Olajblokád: Kijevben bottal ütik az EU vizsgálóbizottságának nyomát

Az Európai Bizottság szóvivője megerősítette, hogy az általuk delegált és Ukrajnában tartózkodó tényfeltáró bizottság eltűnt, hiszen mint elmondta, nincs információja a tartózkodási helyéről, arról, hogy pontosan hol lehetnek az Európai Unió szakértői. Az ukrán olajblokád legfrisebb fejleményeiről a Magyar Nemzet számolt be.

Az ukrán olajblokád valódi okai rejtve maradnak

Emlékezetes, hogy Kijev szerint azért nem érkezik olaj a vezetéken, mert orosz támadás érte az infrastruktúrát. Azonban mindeddig sem a magyar, sem az európai uniós vizsgálóbizottságot nem engedte a helyszínre. Ráadásul az EU-s vizsgálóbizottság hollétéről, a jelek szerint maga az EU sem tud.

„Összefoglalva a jelenlegi helyzetet: néhány héttel ezelőtt Ursula von der Leyen és António Costa levelet küldött Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, amelyben jelezték, hogy az Európai Unió kész egy tényfeltáró misszió végrehajtására. Jeleztük azt is, hogy rendelkezésre áll egy kisebb csapat, amely jelen van Ukrajnában" – jelentette ki az Európai Bizottság keddi sajtótájékoztatóján Anna-Kaisa Itkonen szóvivő.

Majd hozzátette, hogy

A csapat útitervével kapcsolatban nincs információm, ugyanakkor a levél elküldésének idején Ukrajnában tartózkodtak. Akkoriban jeleztük Volodimir Zelenszkijnek, hogy készek és hajlandók vagyunk egy ilyen tényfeltáró misszió elindítására, azonban jelenleg nincs információm a csapat tartózkodási helyéről vagy arról, hogy pontosan hol lehetnek."

Az ügy egyébként lassan egy hónapja húzódik, Itkonen ugyanis először egy március 12-i sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az EU jelezte Ukrajnának, hogy tényfeltáró missziót küldene a Barátság kőolajvezetékhez, de brüsszeli és kijevi források szerint az Európai Unió szakértői csoportja egyelőre nem kapott engedélyt arra, hogy megvizsgálja azt.