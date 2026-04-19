Brüsszelben tárgyalt a Tisza: ez lehet az ára az uniós pénzeknek

A miniszterelnök-jelölt beszámolt róla, hogy a Magyarországnak járó uniós támogatások volt a téma, valamint bemutatták a párt vállalásait is, köztük az Európai Ügyészséghez való csatlakozást és a többi intézkedést, amelyeket a Tisza Párt tervez – közölte a Magyar Nemzet.

Az utóbbi két napban magas szintű tárgyalásokat folytattunk az Európai Bizottság hazánkba látogató vezetőivel – közölte vasárnap délelőtt Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter közölte: miniszterelnökként a harmadik útja Brüsszelbe vezet majd, ahol mindenre kiterjedő politikai megállapodást köt az uniós intézmények és a tagállamok vezetőivel.

A Financial Times által megkérdezett tagállami diplomaták kulcsfontosságú jelzésnek tartják egy nagyjából 90 milliárd eurós ukrajnai hitel feloldását és Magyarország vétójának megszűnését az Oroszország elleni további szankciók jóváhagyásával kapcsolatban.

Brüsszel nem adja olcsón az uniós támogatásokat

A Magyar Nemzetnek nyilatkozó Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője szerint az EU-s források hazahozatala egy kulcsígéret, amelynek beváltása esetén a gazdaság érdemi fejlesztési forráshoz juthat, ez pedig a növekedési kilátásokat is nagymértékben befolyásolhatja.

Viszont ennek ára van, az Európai Bizottság 27 pontos követelményrendszert dolgozott ki, amit teljesítenie kell az új magyar kormánynak ahhoz, hogy a befagyasztott 35 milliárd eurót megkapja.