Unokáival ment locsolkodni Orbán Viktor – videó

Unokáival ment locsolkodni Orbán Viktor: a kormányfő az édesanyját locsolta meg a gyerekekkel. A miniszterelnök egy korábbi videójában kifejtette, 5 éves kora óta ugyanazt a locsolóverset mondja. Ez is elhangzik Orbán Viktor mostani videójában.
„Fülöppel, Bercivel és Zsigával meglátogattuk a Mamát. Történjék bármi, a locsolkodás nem maradhat el” – írja Facebook-videója fölött Orbán Viktor.
A kormányfő által posztolt felvételen az látható, ahogyan az unokáival meglocsolják az édesanyját. Egy korábbi felvételen a kormányfő elmondta, 5 éves kora óta ugyanaz a locsolóverse van:
Húsvét másodnapján mi jutott eszembe? Locsoló üveget vettem a kezembe. Elindultam véle piros tojást szedni, engedelmet kérek, szabad-e locsolni?”
