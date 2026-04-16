Hadiipari csontváz dőlt ki Ursula von der Leyen szekrényéből

Miközben Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnökeként Brüsszelben pozicionálja magát Európa „védelmi anyjaként”, a múltja sötét árnyékot vet rá. A 2013–2019 közötti német védelmi minisztersége alatt kitört Berateraffäre (tanácsadói botrány) ma is az egyik legsúlyosabb vád Ursula von der Leyen ellen. A Bundeswehr modernizálására szánt százmilliók egy részét külső tanácsadókra, elsősorban a McKinsey & Companyra költötték, gyakran szabálytalan közbeszerzéssel és „ismeretségi kapcsolatok” (Kennverhältnisse) révén – írja a Tűzfalcsoport.

A botrány különösen kényes, mert Ursula von der Leyen családjának több tagja is dolgozott a McKinsey-nél pontosan ebben az időszakban. Ehhez képest nem meglepő, hogy hadiipari beszerzések kapcsán újabb perrel nézhet szembe a Bizottság elnöke.

Ursula von der Leyen egyik fia és lánya is érintett az ügyben

David von der Leyen (legidősebb fiú): 2016–2019 között dolgozott a McKinsey-nél Jr. Engagement Manager, majd Senior Associate pozícióban. Ez pontosan egybeesik anyja védelmi miniszterségével, amikor a tárca hatalmas összegeket fizetett a cégnek a hadsereg digitalizációjára, beszerzési folyamatainak optimalizálására és modernizációjára.

Johanna von der Leyen (egyik lánya): A McKinsey berlini irodájában dolgozott, elsősorban a cég Sustainability Practice-ében (fenntarthatósági gyakorlat), ahol vállalati ügyfeleket tanácsolt fenntarthatósági stratégiákban. Több forrás is említi a család több tagjának McKinsey-kapcsolatát a Berateraffäre idején.

Von der Leyen 2014-ben Katrin Sudert, a McKinsey korábbi partnerét (14 évig dolgozott ott, köztük a berlini iroda vezetőjeként) nevezte ki államtitkárnak a védelmi minisztériumba, kifejezetten azzal a feladattal, hogy „cégszerűen” vezesse a fegyverbeszerzéseket és a modernizációt. Suder McKinsey-hálózata révén további szerződések születtek, köztük az Accenture-nek is, ahol Suder egykori kollégája, Timo Noetzel dolgozott – személyes kapcsolatban álltak (pl. keresztapa-keresztgyerek viszony).

Ursula von der Leyen telefonjáról adatokat töröltek

A Szövetségi Számvevőszék jelentése és a Bundestag vizsgálóbizottsága súlyos szabálytalanságokat tárt fel: hiányos dokumentáció, megkerült közbeszerzések, „baráti” szerződések. Von der Leyen elismerte a „hibákat”, de tagadta a személyes felelősséget. A vizsgálat idején hivatalos telefonjának adatait „biztonsági okokból” törölték – amit az ellenzék szándékos bizonyíték-eltüntetésnek minősített.