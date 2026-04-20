Még meg sem alakult, máris kiskorúsította az EU Magyar Péter kormányát

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy vasárnapi eseményen kommentálta azt, hogy tárgyalásokat kezdtek a magyarországi választásokat megnyerő Tisza Párttal a Magyarországnak járó, de jogállamisági problémákra hivatkozva befagyasztott uniós források felszabadításáról – szúrta ki a Hirado.hu.

Az Európai Bizottság elnöke a Süddeutsche Zeitung beszámolója szerint gyors reformokat sürgetett, hangsúlyozva: az időnyomás „hatalmas”, mivel augusztus végén a források egy része végleg elveszhet. Elmondta: a koronavírus-helyreállítási alapból származó 6,5 milliárd euró kerülhet veszélybe, „ha augusztus végéig nem történnek meg bizonyos lépések, reformok és beruházások”. Hozzátette, ezért „legjobb köztisztviselőiből” álló csapatát küldte Budapestre, hogy a választások győztesének, Magyar Péternek a stábjával együttműködve biztosítsák a kifizetési feltételek teljesülését.

Von der Leyen kitért arra is, hogy szerinte az Európai Unió szigorúan lépett fel Orbán Viktor kormányával szemben, és ennek hatása a választási eredményben is megmutatkozott.

Egy olvasói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott: „Hihetetlenül szigorúak voltunk Orbánnal szemben.”

Hangsúlyozta: mintegy 17 milliárd eurót fagyasztottak be, ami „egy olyan ország számára, mint Magyarország, hatalmas összeg”, és szerinte ez hozzájárult a versenyképesség romlásához is, ami a választói döntésekben is szerepet játszhatott.