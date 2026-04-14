Fenyegetések, bosszú, brüsszeli számla: így kezdett Magyar Péter a választások után

Elképesztő felfedezés: megtalálhatták a vastagbélrák rejtett okozóját

Von der Leyen az Orbán-vereséget kihasználva véget vetne a tagállamok vétójogának

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke alig egy nappal a magyar választások után sürgette, hogy az EU külpolitikájában váltsanak át minősített többségi szavazásra, és szüntessék meg az egyhangúságot igénylő vétót. Szerinte a magyar választási eredmény – Orbán Viktor veresége és Magyar Péter győzelme – most megadja a kellő „lendületet” ahhoz, hogy Brüsszel könnyebben keresztülvigye akaratát olyan kérdésekben, mint az Oroszország elleni szankciók vagy Ukrajna támogatása.
A brüsszeli Politico cikke szerint Ursula von der Leyen egyenesen „ünnepnapnak” nevezte a magyar választások eredményét, és azt mondta, hogy „a magyar nép visszaszerezte európai küldetését”. Hozzátette, hogy Magyarország „visszatér az európai útra”, az Unió pedig erősebb és egységesebb lesz nélküle. Az elnök asszony gyorsan jelezte: mielőbb tárgyalni akar az új, pro-európai magyar kormánnyal, és prioritásként kezeli a befagyasztott uniós források felszabadítását.

Ursula von der Leyen egyetlen nappal a választások után már ki is használja Magyar Péter győzelmét (Fotó: Ellenpont)
A vétó eltörlése – Ursula von der Leyen régi vágya

Az Európai Bizottság elnöke szerint a minősített többségi döntéshozatal fontos eszköz lenne a „rendszeres blokkolások” elkerülésére, amelyek az elmúlt években, különösen Magyarország miatt, gyakran akadályozták az EU külpolitikai lépéseit. 

Így gyorsabban lehetne dönteni szankciókról vagy Ukrajna-támogatásról anélkül, hogy egyetlen tagállam megvétózhassa.

 A javaslat azonban rendkívül vitatott: még számos hagyományosan pro-európai ország sem szívesen adná fel a saját külpolitikája feletti kontrollt.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a cikket megosztva így reagált: 

Elveszteni a tagállamok önállóságát az önfeladással egyenlő – mindegy, hogy hol milyen kormány van hatalmon. A Patrióták ez ellen fognak küzdeni!”

A vétójog eltörlése valóban alapvető kérdést érint: ha megvalósul, a kisebb vagy eltérő véleményű tagállamok (így Magyarország is) könnyen kisebbségbe szorulhatnak saját nemzeti érdekeik védelmében. Brüsszel most ünnepel, de a szuverenitás feladása hosszú távon minden európai nemzet számára kockázatos lehet.

 

