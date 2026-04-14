Von der Leyen az Orbán-vereséget kihasználva véget vetne a tagállamok vétójogának

A brüsszeli Politico cikke szerint Ursula von der Leyen egyenesen „ünnepnapnak” nevezte a magyar választások eredményét, és azt mondta, hogy „a magyar nép visszaszerezte európai küldetését”. Hozzátette, hogy Magyarország „visszatér az európai útra”, az Unió pedig erősebb és egységesebb lesz nélküle. Az elnök asszony gyorsan jelezte: mielőbb tárgyalni akar az új, pro-európai magyar kormánnyal, és prioritásként kezeli a befagyasztott uniós források felszabadítását.

A vétó eltörlése – Ursula von der Leyen régi vágya

Az Európai Bizottság elnöke szerint a minősített többségi döntéshozatal fontos eszköz lenne a „rendszeres blokkolások” elkerülésére, amelyek az elmúlt években, különösen Magyarország miatt, gyakran akadályozták az EU külpolitikai lépéseit.

Így gyorsabban lehetne dönteni szankciókról vagy Ukrajna-támogatásról anélkül, hogy egyetlen tagállam megvétózhassa.

A javaslat azonban rendkívül vitatott: még számos hagyományosan pro-európai ország sem szívesen adná fel a saját külpolitikája feletti kontrollt.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a cikket megosztva így reagált:

Elveszteni a tagállamok önállóságát az önfeladással egyenlő – mindegy, hogy hol milyen kormány van hatalmon. A Patrióták ez ellen fognak küzdeni!”