Alekszandar Vucsics: Egy katonai rendfokozattal rendelkező migráns készült támadásra a Török Áramlat ellen

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Az üzemanyag ára Németországban már elérte az 1000 forintot, a Tisza eltörölné az árstopot

„Azt mondták, hogy az 1000 forintos üzemanyagár csak riogatás, most pedig Németországban már ezt a szintet is meghaladták” – mondta Dömötör Csaba, aki szerint a nemzetközi folyamatok igazolták a kormány korábbi figyelmeztetéseit. A Tisza Párt gazdasági miniszterjelöltje, Kapitány István közben arról beszélt, hogy kormányra kerülésük esetén nem tartanák szükségesnek az energiaártámogatásokat.
„Azt mondták, hogy az 1000 forintos üzemanyagár csak riogatás, most pedig Németországban már ezt a szintet is meghaladták” – figyelmeztetett Facebook-videójában Dömötör Csaba.

A Tiszának nem tetszik az üzemanyagárstop Fotó: Magyar Nemzet Fotó: BACHPEKARYMATE

A Fidesz európai parlamenti képviselője felidézte: amikor a kormány korábban az árak elszabadulására figyelmeztetett, azt sokan cinikusan fogadták, és túlzásnak tartották. Úgy látja azonban, hogy a nemzetközi példák – különösen a németországi üzemanyagárak alakulása – azt mutatják, hogy a veszély valós.

Dömötör Csaba arra is kitért, hogy a Financial Times értesülései szerint az Európai Bizottság a tagállamokat az árszabályozások visszaszorítására ösztönzi, még akkor is, ha azok átmenetileg enyhítik a lakossági terheket. Ezzel párhuzamosan – mint mondta – 

a Tisza Párt gazdasági miniszterjelöltje, Kapitány István is arról beszélt, hogy kormányra kerülésük esetén nem tartanák szükségesnek az energiaártámogatásokat.

A kormánypárti politikus szerint mindez nem véletlen egybeesés, hanem ugyanabba az irányba mutat. Úgy fogalmazott: a közelgő választás egyik fontos kérdése az lesz, hogy a magyarok milyen energiapolitikát és milyen rezsiszintet tartanak elfogadhatónak a jövőben.

 

