Az üzemanyag ára Németországban már elérte az 1000 forintot, a Tisza eltörölné az árstopot

„Azt mondták, hogy az 1000 forintos üzemanyagár csak riogatás, most pedig Németországban már ezt a szintet is meghaladták” – figyelmeztetett Facebook-videójában Dömötör Csaba.

A Tiszának nem tetszik az üzemanyagárstop Fotó: Magyar Nemzet Fotó: BACHPEKARYMATE

A Fidesz európai parlamenti képviselője felidézte: amikor a kormány korábban az árak elszabadulására figyelmeztetett, azt sokan cinikusan fogadták, és túlzásnak tartották. Úgy látja azonban, hogy a nemzetközi példák – különösen a németországi üzemanyagárak alakulása – azt mutatják, hogy a veszély valós.

Dömötör Csaba arra is kitért, hogy a Financial Times értesülései szerint az Európai Bizottság a tagállamokat az árszabályozások visszaszorítására ösztönzi, még akkor is, ha azok átmenetileg enyhítik a lakossági terheket. Ezzel párhuzamosan – mint mondta –

a Tisza Párt gazdasági miniszterjelöltje, Kapitány István is arról beszélt, hogy kormányra kerülésük esetén nem tartanák szükségesnek az energiaártámogatásokat.

A kormánypárti politikus szerint mindez nem véletlen egybeesés, hanem ugyanabba az irányba mutat. Úgy fogalmazott: a közelgő választás egyik fontos kérdése az lesz, hogy a magyarok milyen energiapolitikát és milyen rezsiszintet tartanak elfogadhatónak a jövőben.