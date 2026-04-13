Vaclav Klaus: Európa rosszabb helyzetbe kerül Orbán Viktor veresége után

Vaclav Klaus nyílt levélben reagált a magyarországi választások eredményére, amelyben személyes hangvételben fordult Orbán Viktorhoz.

Levelet írt Orbán Viktornak a volt cseh államfő a magyarországi választások után. Vaclav Klaus szerint nemcsak Magyarország, hanem egész Európa szempontjából kedvezőtlen fordulat történt. Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Vaclav Klaus a támogatásáról biztosította Orbán Viktort

A volt cseh államfő aggodalmának adott hangot, amiért a kormánypártok nem kaptak újabb felhatalmazást a kormányzásra.

Vaclav Klaus levelében azt írta, a választási eredmények szerinte azt mutatják, hogy:

Brüsszel és az EU-elitek ellen szinte lehetetlen választást nyerni egy kis európai országban.”

Hozzátette, hogy Orbán Viktor ötödször próbálkozott ezzel, de ezúttal nem járt sikerrel.

A volt államfő úgy véli, Orbán Viktor veresége nemcsak Magyarország, hanem Európa számára is kedvezőtlen következményekkel járhat. Mint írta:

Európa és mindannyiunk helyzete sokkal rosszabb lesz a választás után.”

Vaclav Klaus szerint jelenleg nincs Európában Orbán Viktorhoz hasonló politikus, aki ilyen határozottsággal képviselné a szabadság és a demokrácia ügyét.

Ugyanakkor pozitívumként értékelte, hogy Orbán Viktor a jövőben is aktív marad a politikában. Emlékeztetett saját példájára is, amikor 1997-ben kormányfőként távozott hivatalából, de ezt követően is folytatta politikai munkáját. Úgy fogalmazott, bízik benne, hogy hasonló folyamat zajlik majd Magyarországon is.

Vaclav Klaus szerint Orbán Viktor politikai gondolatai és irányvonala már eddig is jelentős hatást gyakoroltak Magyarországra és Európára, és ez a hatás a jövőben is megmarad.

A volt cseh államfő levelét baráti hangvételben zárta, felajánlva segítségét, és jelezte: kész bármikor Budapestre utazni, ha támogatására szükség lenne.